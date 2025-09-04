ΑΕΚ: Βαριά τιμωρία της UEFA - Κλείνει το κάτω διάζωμα στο βόρειο πέταλο για ένα ματς

Η UEFA τιμώρησε αυστηρά την ΑΕΚ για τα καπνογόνα στο παιχνίδι απέναντι στην Άντερλεχτ στις 28 Αυγούστου.

Όπως αναφέρει το gazzetta.gr, στο επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Ένωσης, κόντρα στην Αμπερντίν δηλαδή για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League, το κάτω διάζωμα στο βόρειο πέταλο της «OPAP Arena» θα παραμείνει κλειστό.

Πρόκειται για τις θύρες 19-21-23-25. Υπενθυμίζουμε πως παρόμοια τιμωρία είχε επιβληθεί στους «κιτρινόμαυρους» και για το ματς απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά.

Επιπλέον, η Ένωση τιμωρήθηκε και με μια ακόμα αγωνιστική κεκλεισμένων των ίδιων θυρών, με ανασταλτικό χαρακτήρα για τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο παράπτωμα θα ενεργοποιήσει αυτή την ποινή και το κάτω διάζωμα στο βόρειο πέταλο θα κλείσει ξανά.

Εκτός αυτού, η UEFA επέβαλε και πρόστιμα συνολικού ύψους 86.000 ευρώ στην ΑΕΚ για διάφορες παραβάσεις στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ.