ΑΕΚ: Δίωξη στον Μάριο Ηλιόπουλο για τις δηλώσεις του μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Σε έντονο κλίμα διεξήχθη τι ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό καθώς οι Πειραιώτες κατάφεραν να πετύχουν την ισοφάριση στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ταρέμι, γεγονός που εξόργισε τον πρόεδρο της Ένωσης, Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε έντονα προς τον διαιτητή του ματς, Ντάνι Μάκελι.

Ο ίδιος μάλιστα, μίλησε στο ίδιο ύφος και στα ΜΜΕ τόσο για τη διαιτησία όσο και για τη γενικότερη κατάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου, με αποτέλεσμα να του ασκηθεί δίωξη από τον Υπεύθυνο Πειθαρχική Δίωξη, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, η δίωξη ασκήθηκε τόσο στον πρόεδρο της Ένωσης όσο και στην ίδια την ΠΑΕ με την αιτιολογία: «για δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις στα ΜΜΕ την 1η-2-2026, μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ - ΠΑΕ Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα της Superleague 1».

Επίσης και η Stoiximan Superleague κάλεσε τον πρόεδρο της ΑΕΚ σε απολογία, με την ανακοίνωση να λέει: «Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Παρασκευή, 06-02-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΑΕΚ, Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Μεγαλομέτοχος): "Βάσει των αναφερομένων στο από 1/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 1/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/26/259671 από 3/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 α’ ι, 11 παρ. 3, 4, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 α’ ιιι), 3 περ. Ι α’ ε’, 5 παρ. 1, του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET: "Βάσει των αναφερομένων στο από 31/1/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 31/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ – ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 31/1/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 31/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/1/1-ιδ’ από 2/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΕ ΟΦΗ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

4/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 31/1/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 31/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και από 1/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

5/ ΠΑΕ ΠΑΟΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 1/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 1/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3592/26/257477 από 3/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ i) του Π.Κ. της ΕΠΟ.»