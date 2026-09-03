ΑΕΚ: Η ευρωπαϊκή λίστα για τη League Phase του Champions League

Αργά το βράδυ της Τετάρτης πέρασε η προθεσμία στην UEFA για τις λίστες στη League Phase του Champions League, με την ΑΕΚ να προχωρά σε τρεις αλλαγές σε σχέση με εκείνη που είχε δηλώσει για τα ματς με τη Λέφσκι στα play offs.

Η Ένωση πρόσθεσε τον Βιτάλις, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στα play offs καθώς είχε αγωνιστεί με την Γκιορ, αλλά και τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, τους Ζοάο Μάριο και Λυκογιάννη.

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