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H ξαφνική λατρεία των Μεξικάνων για τον «Έλληνα με το 77» του Ολυμπιακού

Ποιος είναι ο «νούμερο 77» με το ελληνικό επώνυμο που αγάπησαν οι Μεξικάνοι;

Γιάννης Δημητρέλλος
Γιάννης Δημητρέλλος
OSFP
Eurokinissi
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Ο Αρμάντο Γκονζάλες, ένας αρκετά δημοφιλής σέντερ φορ από το Μεξικό, ήρθε στη χώρα μας και έγινε μια από τις πιο πολυσυζητημένες μεταγραφές του Ολυμπιακού, ένας παίκτης - στοίχημα για την ποιοτική αναβάθμιση των ερυθρόλευκων στην επιθετική τους γραμμή.

Μαζί του έφερε και ένα τρομερό virality, μια τεράστια απήχηση στους Μεξικάνους οπαδούς του ποδοσφαίρου, αρκετοί εκ των οποίων πλέον έχουν τα μάτια τους στην ελληνική Super League και στο Κύπελλο Ελλάδος. 

Αυτό που έγινε χθες, μας ανησυχεί λίγο

«Δεν ξέρουμε ποιος είσαι νούμερο 77, αλλά σε ευχαριστούμε που αγκαλιάζεις τόσο πολύ το αγόρι μας» έγραψε ο χρήστης του Χ, @zuzu. Η δημοσίευση του, κάθε άλλα παρά απαρατήτητη πέρασε, καθώς μέχρι αυτή τη στιγμή μετράει 133.600 views.

Oι περισσότεροι από τους σχολιαστές του post μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για τον Νίκο Φίλη, τον 19χρονο μεσοαμυντικό που αγωνίστηκε χθες με την φανέλα του Ολυμπιακού και στο εν λόγω στιγμιότυπο αγκαλιάζει τον Αρμάντο. Υπάρχουν κι εκείνοι που εντόπισαν τον λογαριασμό του Μπρούνο στο Instagram, εκεί όπου ευχαριστεί τον Γκονζάλες για την ασίστ που του έδωσε και φωνάζουν κάτι σαν «νέα φιλαράκια, νέα φιλαράκια!»

Και δεν έχουν ακόμα αρχίσει οι αγώνες του Ολυμπιακού στο Europa League...

 

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