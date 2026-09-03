Η επίθεση Χατζηδάκη με Λιόλιου, ο χαμός από εκδηλώσεις πριν τη ΔΕΘ και τα λυχναράκια της μαμάς Ανδρουλάκη

Από την Ημαθία και το φόρουμ των Αιγών, ο Κωστής Χατζηδάκης εξαπέλυσε και πάλι επίθεση στην αντιπολίτευση και ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα και στο ΠΑΣΟΚ για ακοστολόγητες υποσχέσεις. Επειδή όμως εκλογές έχουμε και ο στεγνός πολιτικός λόγος δεν περνάει ιδιαίτερα και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ενέδωσε στον πειρασμό και χρησιμοποίησε το... viral τραγούδι Λογαριασμός της Κατερίνας Λιόλιου για να πλαγιοκοπήσει την αντιπολίτευση για μαξιμαλιστικές υποσχέσεις.

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Χαμός από εκδηλώσεις

Πάντως, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση τα δίνει όλα στη ΔΕΘ. Ειδικά την Παρασκευή θα γίνεται χαμός από υπουργικές εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της πόλης, λίγο πριν το φινάλε της εβδομάδας του ζεστάματος. Μεταξύ άλλων έχουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις ο Θανάσης Κοντογεώργης με τον Άκη Σκέρτσο, η Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μαργαρίτης Σχοινάς, από τον οποίον είναι πολύ πιθανό να περάσει και μια βόλτα ο Μητσοτάκης πριν πάει στο Electra Palace για τη σύντομη συνάντηση με τους δημοσιογράφους στο roof garden του ξενοδοχείου.

Τα τραπέζια και τα ποτά

Επίσης, η ΔΕΘ είναι μια ευκαιρία για φαγητό και ποτό. Την Παρασκευή, στη Διαγώνιο το οικονομικό επιτελείο καλεί τους βουλευτές της Βορείου Ελλάδος, όπως σας έγραψα τις προάλλες, για σουτζουκάκια και κουτσομπολιό. Το Σάββατο ο Βασίλης Κικίλιας προσκαλεί φίλους και γνωστούς στο Canteen μετά την ομιλία του πρωθυπουργού για φαγητό και ποτό, ενώ με πολιτικούς του φίλους δίνει ραντεβού και ο Άδωνις Γεωργιάδης. Υπάρχουν επίσης και κεντρικά οργανωμένα events: εκτός από το κάλεσμα του κυβερνητικού εκπροσώπου στο Electra, όπου πηγαίνει και ο Μητσοτάκης, η ΟΝΝΕΔ κάνει το κεντρικό της ποτό στο Ark της Μητροπόλεως, ενώ το βράδυ του Σαββάτου θα τηρηθεί η ετήσια συνήθεια της Γραμματείας Οργανωτικού της ΝΔ να καλεί μέλη και φίλους στο Shelter της Αγίου Μηνά.

Τα λυχναράκια της μαμάς Ανδρουλάκη

Είναι γνωστό ότι η κυρία Πόπη, η μητέρα του Νίκου Ανδρουλάκη, είναι δεινή μαγείρισσα. Έτσι και χθες που οι βουλευτές και τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ εξέδραμαν στο χωριό της, στο Ψυχρό Λασιθίου, προκειμένου να φάνε σε πολύ γνωστή ταβέρνα της περιοχής, εμφανίστηκε πριν το τσιμπούσι φέρνοντας μια πιατέλα παραδοσιακά λυχναράκια με κρέμα που είναι γνωστό κέρασμα της Κρήτης, χειρονομία που εκτιμήθηκε δεόντως.

Υπό βροχή η ομιλία Τσίπρα

Άνοιξαν οι ουρανοί στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια αυτό δεν βοήθησε όσους ήθελαν να πιουν ένα ποτό πριν πάρουν το αεροπλάνο της επιστροφής στην Αθηνα, ενώ αρκετοί ηταν εκείνοι που ανησύχησαν μη χάσουν την πτήση.

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Κουφονικολάκου - Χατζηγιαννάκης στην υποδοχή

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης αλλά και οι Συμεών Κεδίκογλου, Γιώργος Καραμέρος, Βασίλης Κόκκαλης, Κατερίνα Νοτοπούλου, Κώστας Ζαχαριάδης, Φερχάτ Οζγκιούρ, Μίλτος Ζαμπάρας, Γιάννης Σαρακιώτης, Καλλιόπη Βέττα, Παναγιώτης Κουρουμπλής και Δώρα Αυγέρη έδωσαν το παρών στην παρουσίαση Τσίπρα και τα «πηγαδάκια» πήραν φωτιά. Μάλιστα ο Κώστας Ζαχαριάδης συνομίλησε για αρκετή ώρα, στο τέλος της ομιλίας, με Κουφονικολάκου - Χατζηγιαννάκη, δύο πρόσωπα «κλειδί» στο νέο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού. Πολλοί είπαν πως ήταν ένα «ζέσταμα» για την συνύπαρξη παλαιών και νέων στελεχων στην ΕΛΑΣ. Μένει να το δούμε εν ευθέτω χρόνω.