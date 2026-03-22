ΑΕΚ - Κηφισιά: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

ΑΕΚ εναντίον Κηφισιάς σήμερα (22/03) για την 26η - και τελευταία - αγωνιστική της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

ΑΕΚ - Κηφισιά
Στιγμιότυπο από ματς ΑΕΚ - Κηφισιά | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Η ΑΕΚ φιλοξενεί σήμερα (22/03) την Κηφισιά για την 26η αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 4.

Η Ένωση άφησε δύο βαθμούς στο Περιστέρι την περασμένη αγωνιστική κόντρα στον Ατρόμητο και θέλει μόνο νίκη για να τερματίσει στην κορυφή της βαθμολογίας, ανάλογα και με τα αποτελέσματα Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο προέρχεται από νίκη 2-0 επί του Βόλου και βρίσκεται στην 10η θέση της κατάταξης.

Super League: Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής (τελευταία κανονικής περιόδου)

Κυριακή 22 Μαρτίου (όλα τα ματς στις 19:00)

  • Αστέρας AKTOR - Παναθηναϊκός 
  • ΑΕΚ - Κηφισιά
  • Άρης - ΟΦΗ
  • Βόλος - ΠΑΟΚ
  • Λεβαδειακός - Ατρόμητος
  • Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet
  • Παναιτωλικός - Πανσερραϊκό

Η βαθμολογία της 25ης αγωνιστικής

  1. ΠΑΟΚ 57
  2. Ολυμπιακός 57
  3. AEK 57
  4. Παναθηναϊκός 46
  5. Λεβαδειακός 39
  6.  Άρης 30
  7. Ατρόμητος 29
  8. ΟΦΗ 29
  9. Βόλος 28
  10. Κηφισιά 27
  11. Παναιτωλικός 25
  12. ΑΕΛ Novibet 22
  13. Αστέρας Τρίπολης 17
  14. Πανσερραϊκός 16

Φόρτωση BOLM...

