ΑΕΚ - Κολοσσός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στη SUNEL Arena, συνεχίζεται σήμερα η 17η αγωνιστική στη Stoiximan GBL, εκεί που η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Κολοσσό. Η αναμέτρηση ΑΕΚ - Κολοσσός κάνει τζάμπολ στις 18:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ERTSPORTS 1.

Η ΑΕΚ «τρέχει» το μεγαλύτερο σερί της στη σεζόν καθώς η νίκη επί της Καρδίτσας, πριν το «ρεπό» της προηγούμενης αγωνιστικής, ήταν η πέμπτη συνεχόμενη. Με μία ακόμη στο αυριανό παιχνίδι θα ισοφαρίσει το μεγαλύτερο, περσινό σερί της αφού είχε κλείσει την κανονική περίοδο με έξι διαδοχικές επιτυχίες.

Ο Κολοσσός προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό αλλά έχει δύο νίκες στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της. Στην προηγούμενη εκτός έδρας αποστολή του μάλιστα, πέρασε νικηφόρα από τη Μύκονο. Στο παιχνίδι του στο ΣΕΦ είχε 14 εύστοχα τρίποντα, επίδοση που ήταν με διαφορά η καλύτερη φετινή της, αφού στα 14 προηγούμενα έφτασε δύο φορές τα 10.

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής

Σάββατο 31/1

16.00 Ηρακλής - Καρδίτσα

18.15 Ολυμπιακός - Περιστέρι

18.15 ΑΕΚ - Κολοσσός

Κυριακή 1/2

13.00 Μαρούσι - Πανιώνιος

16.00 Άρης - Παναθηναϊκός

Τετάρτη 25/3

18.00 ΠΑΟΚ - Μύκονος