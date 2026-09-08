ΑΕΚ - ΛΑΣΚ 1-0: Μαγικό ξεκίνημα για τους κιτρινόμαυρους

Το ταξίδι στ' αστέρια για την ΑΕΚ ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο καθώς το φάουλ του Μαρίν στο 21' κατέληξε στο παράθυρο και ήταν αυτό που έδωσε στην Ένωση τη νίκη (1-0) στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League απέναντι στη ΛΑΣΚ.

Σε μια Νέα Φιλαδέλφεια που... έβραζε από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό σπρώχνοντας την ομάδα του Νίκολιτς, η ΑΕΚ έπαιξε μυαλωμένα και πειθαρχημένα και θα μπορούσε να είχε τελειώσει το παιχνίδι νωρίτερα αν ήταν αποτελεσματική. Σε κάθε περίπτωση η Ένωση ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στ' αστέρια με τρεις βαθμούς που της δίνουν σημαντικό καύσιμο για τη συνέχεια στη διοργάνωση.

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Για την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε με τον Μπρινιόλι στην εστία, όπως αναμενόταν, από τη στιγμή που ο Στρακόσια έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού και δεν είχε συμμετάσχει στη χθεσινή προπόνηση. Οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα αποτελούσαν την αμυντική τετράδα με τον Βιτάλις να διατηρείται πλάι στον Μαρίν στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Στη δεξιά πλευρά φυσικά παρέμεινε ο Μάγερ, αριστερά επέστρεψε ο Κοϊτά, ενώ στην επίθεση ξεκίνησε το φορμαρισμένο δίδυμο των Βάργκα και Γιόβιτς. Το αναμενόμενο 3-5-2 επέλεξε ο Ντίτμαρ Κίχμπαουερ για τη ΛΑΣΚ.

Ο Γιούνγκβιρτ ήταν στο τέρμα, οι Μπουγιάμπα, Τόρνιτς και Αντράδε τριάδα στην άμυνα, με τον Μπέλο στην αριστερή και τον Γιόργκενσεν στη δεξιά πλευρά. Οι Χόρβαθ, Μπογκάρντε και ο Λιούμπισιτς, που επέστρεψε ως αντίπαλος στη Νέα Φιλαδέλφεια, ήταν η τριάδα στον άξονα και στην επίθεση ήταν ο Ούσορ με τον Λανγκ.

Το γκολ της ΑΕΚ και οι χαμένες ευκαιρίες

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι χάνοντας τεράστια ευκαιρία μόλις στο 3' με τον Μάγερ να βγάζει τον Γιόβιτς τετ α τετ, αλλά τον Γιούνγκβιρτ να του λέει «όχι». Η ΛΑΣΚ ωστόσο ισορρόπησε γρήγορα, προκαλώντας προβλήματα με την πίεση ψηλά.

Ένα σουτ του Ούσορ στο 9' δεν ανησύχησε τον Μπρινιόλι, με τον Ιταλό γκολκίπερ στο 17' να μπλοκάρει εύκολα και το μακρινό πλασέ του Μπογκάρντε.

Η αυστριακή ομάδα είχε πάρει την κατοχή, ωστόσο η ΑΕΚ έπιασε ξανά ρυθμό παίρνοντας και το προβάδισμα με μια απίθανη εκτέλεση φάουλ του Μαρίν. Ο Κοϊτά κέρδισε το φάουλ σε εξαιρετική θέση και ο Ρουμάνος μέσος με μια αριστουργηματική εκτέλεση έστειλε την μπάλα εκεί που ο Γιούνγκβιρτ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα γράφοντας στο 21' το 1-0 μέσα σε πανδαιμόνιο στη Νέα Φιλαδέλφεια.