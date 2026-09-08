Καιρός: Έρχεται βίαιη φθινοπωρινή εισβολή - Πότε «χτυπά» την Ελλάδα ο «δολοφόνος του καλοκαιριού»

Άρδην αλλάζει ο καιρός βάζοντας τέλος στον παρατεταμένο καύσωνα των πρώτων ημερών του Σεπτεμβρίου. Μια ισχυρή ανώτερη ατμοσφαιρική διαταραχή, η οποία αναπτύσσεται στον Βόρειο Ατλαντικό, θα προκαλέσει την επέλαση ενός ισχυρού ψυχρού μετώπου προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη στα μέσα της εβδομάδας, συγκρουόμενη άμεσα με την ακραία και θερμή αέρια μάζα που έχει εγκατασταθεί πάνω από την ήπειρο.

Αυτή η έντονη σύγκρουση αερίων μαζών θα προκαλέσει εκτεταμένο κύμα έντονων και δυνητικά επικίνδυνων καιρικών φαινομένων σπάζοντας τον «θόλο ζέστης», από τις Άλπεις έως τα Δυτικά Βαλκάνια. Η ιδιαίτερα ασταθής ατμόσφαιρα, σε συνδυασμό με ισχυρή διάτμηση των ανέμων, θα ευνοήσει την ανάπτυξη ισχυρών καταιγίδων. Στη συνέχεια, οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν απότομη πτώση, καθώς ασυνήθιστα ψυχρές αέριες μάζες θα εισβάλουν πίσω από το ψυχρό μέτωπο.

Η αλλαγή του καιρού θα ξεκινήσει από την Τετάρτη προς την Πέμπτη.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους έντονα, με χαλάζι, πολύ ισχυρούς ανέμους, καταρρακτώδεις βροχές και αυξημένο κίνδυνο αιφνίδιων πλημμυρών. Η πολύ θερμή Μεσόγειος έχει διατηρήσει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα υγρασίας, παρέχοντας επιπλέον ενέργεια στις καταιγίδες. Σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ιταλίας, της Αδριατικής και των βορειοδυτικών Βαλκανίων τα συνολικά ύψη βροχής μπορεί τοπικά να φτάσουν τα 150–200 mm μέσα σε δύο ημέρες.

Παράλληλα, πίσω από το ψυχρό μέτωπο θα εισβάλουν πολύ ψυχρότερες αέριες μάζες, προκαλώντας απότομη πτώση της θερμοκρασίας. Σε περιοχές όπου οι θερμοκρασίες είχαν φτάσει τους 35–40°C, η πτώση μπορεί να αγγίξει τους 15–20°C μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Στις Άλπεις αναμένονται οι πρώτες σημαντικές χιονοπτώσεις στα μεγαλύτερα υψόμετρα, ενώ γενικότερα η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη θα περάσει απότομα σε ένα πολύ πιο δροσερό και φθινοπωρινό σκηνικό.

Πώς αλλάζει ο καιρός στην Ελλάδα

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου «μέχρι και την Παρασκευή ο καιρός μένει σχετικά ήσυχος στην Ελλάδα, με λίγα και τοπικά φαινόμενα, αρκετή ηλιοφάνεια και το μελτέμι να επιμένει κυρίως στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά και προς Παρασκευή και Σάββατο φτάνει κατά τόπους γύρω στους 33 με 34 βαθμούς». Από το Σαββατοκύριακο όμως και κυρίως προς 13 με 14 Σεπτεμβρίου αρχίζει να φαίνεται πιο ενδιαφέρουσα μεταβολή από τα δυτικά.

Η τάση του καιρού δείχνει πιθανή υποχώρηση της ζέστης στην Ελλάδα 16-7/9 καθώς οι δροσερές αέριες μάζες θα κατέβουν νοτιότερα. Πιο συγκεκριμένα μέχρι το Σάββατο θα υπάρξει κορύφωση της θερμοκρασίας γύρω στους 35 βαθμούς Κελσίου στα πεδινά της ηπειρωτικής χώρας αλλά από την Κυριακή θα υπάρξει πτώση και σταθεροποίηση κοντά στους 28-29 βαθμούς Κελσίου.