Μυστήριο με τα οστά που βρέθηκαν στην Κυψέλη: Οι αρχές θα «ξεψαχνίσουν» φάκελο με εξαφανισμένα πρόσωπα

Μυστήρια παραμένει η υπόθεση με τα οστά που βρέθηκαν σε σακούλα σήμερα (09/08) στην Κυψέλη, η οποία βρέθηκε από έναν προπονητή.

Υπενθυμίζεται ότι, ένα άστοχο σουτ με τη μπάλα να φεύγει έξω από το γήπεδο και να καταλήγει σε παρακείμενο ελεύθερο χώρο, έγινε ο λόγος ώστε να εντοπιστούν τα οστά από τον άνδρα.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τη σύνδεση της σακούλας με αναφορές που έχουν γίνει στο παρελθόν, ελπίζοντας να ρίξουν φως σε αυτές τις μυστηριώδεις υποθέσεις.

Τα ερωτήματα των αρχών είναι τα εξής:

Πριν πόσο καιρό πέθανε το άτομο

Αν πρόκειται για άνδρα ή για γυναίκα

Αν μπορεί να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του ατόμου

Σύμωνα με τον STAR, δεύτερη έρευνα έχει ανοίξει, οδηγώντας τις αρχές να επανεξετάσουν τις υποθέσεις εξαφανισμένων προσώπων.

Κυψέλη: Συγκλονίζει η περιγραφή του προπονητή

Την περιγραφή του περιστατικού και τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν μπροστά του τα ανθρώπινα οστά έδωσε νωρίτερα σήμερα (09/08) ο διευθυντής της Ακαδημίας, μιλώντας στο Orange Press Agency:

«Κυνηγώντας ουσιαστικά μια μπάλα από το γήπεδο ποδοσφαίρου της Κυψέλης προς τον συγκεκριμένο χώρο, κατευθυνόμενος και ακολουθώντας με το βλέμμα μου το σημείο όπου έπεσε η μπάλα, μιλάμε για ένα χωράφι που δεν είναι πάνω στον δρόμο, αλλά περίπου 200 μέτρα αριστερά, ένα εγκαταλελειμμένο, ακατοίκητο σημείο.

Έπεσε το μάτι μου σε κάτι που έμοιαζε με μπλε σακούλα σκουπιδιών, σχισμένη από πάνω, με κάτι να προεξέχει, το οποίο έμοιαζε με λείψανο», αναφέρει.

Όπως εξηγεί, αντιλαμβανόμενος ότι δεν επρόκειτο για κάποιο ζώο, φρόντισε να απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με το μακάβριο εύρημα.

«Θεώρησα πάρα πολύ σωστό να απομονώσω τα παιδιά, γιατί έχουμε παιδιά συγκεκριμένης ηλικίας σε ένα γήπεδο, ώστε να μην αντιληφθούν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Τα παιδιά όντως έμειναν για περίπου δυόμισι ώρες στο γήπεδο ποδοσφαίρου και δεν αντιλήφθηκαν καθόλου το περιστατικό», σημειώνει.

Στη συνέχεια, όπως λέει, ενημέρωσε την Αστυνομία: «Κάλεσα το 100, όπως όφειλα, και ήρθαν οι άνθρωποι, απομόνωσαν τον χώρο και προχώρησαν στις απαραίτητες διαδικασίες. Από εκεί και πέρα εγώ δεν γνωρίζω τι έχει συμβεί».

Ο ίδιος, λόγω της διαφορετικής ενημέρωσης που δόθηκε αρχικά, διευκρινίζει ότι τα παιδιά ουδέποτε ήρθαν σε επαφή με τη συγκεκριμένη εικόνα και πλέον οι αθλητικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται κανονικά όπως πριν με την άδεια της αστυνομίας.