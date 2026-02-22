ΑΕΚ - Λεβαδειακός 4-0: Συντριπτική νίκη και πρωτιά για τους «κιτρινόμαυρους»

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες, διαλύοντας με 4-0 τον Λεβαδειακό στην άδεια εξαιτίας της τιμωρίας των κεκλεισμένων των θυρών Allwyn Arena και εδραίωσε τη θέση της στην κορυφή.

Η Ένωση μπήκε αποφασισμένα και πήρε γρήγορο προβάδισμα με τον Μουκουντί (5'), καθαρίζοντας στη συνέχεια το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος με ηγέτη τον Πέτρο Μάνταλο.

Ο αρχηγός της ΑΕΚ έβγαλε την ασίστ για το γκολ του Γιόβιτς (49') και σκόραρε ένα εξαιρετικό τέρμα (59') με φοβερή ατομική ενέργεια, πριν ο Μαρίν διαμορφώσει το τελικό σκορ στο 68'. Οι οπαδοί της ΑΕΚ εκτός γηπέδου είχαν στήσει πάρτι στην Πλατεία του Αετού, με τους κιτρινόμαυρους να επιστρέφουν στην πρώτη θέση στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +5 από τον ΠΑΟΚ, έπειτα από την απώλεια του τελευταίου στη Λάρισα.

ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε φανέλα βασικού στην ΑΕΚ για πρώτη φορά στον Γκεοργκίεφ, καλύπτοντας το κενό του Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας, με τον Πήλιο αριστερά, τους Ρέλβας και Μουκουντί δίδυμο στους στόπερ και τον Στρακόσα στην εστία. Οι Πινέδα και Μαρίν ήταν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Μάνταλο και Λιούμπισιτς εσωτερικούς μέσους και τους Γιόβιτς και Βάργκα στην επίθεση.

Για τον Λεβαδειακό ο Νίκος Παπαδόπουλος είχε τον Λοντίγκιν στην εστία, επιλέγοντας τριάδα στην άμυνα και συγκεκριμένα τους Χάνα, Κορνέζο και Μάγκνουσον. Οι Βήχος και Τσάπρας ήταν αριστερά και δεξιά αντίστοιχα ως μπακ-χαφ, με τους Τσοκάι και Κωστή στον άξονα. Στα άκρα της επίθεσης βρίσκονταν οι Βέρμπιτς και Μπάλτσι και στην κορυφή ο Πεντρόσο.

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά και πήρε το προβάδισμα με Μουκουντί από στατική φάση

Μπορεί οι εξέδρες της Allwyn Arena να ήταν άδειες, ωστόσο η ΑΕΚ μπήκε... φουριόζα στο ματς με τους οπαδούς της που ήταν συγκεντρωμένοι στην Πλατεία του Αετού να κάνουν θόρυβο. Οι κιτρινόμαυροι μόλις στο 5' πήραν κεφάλι στο σκορ, εκμεταλλευόμενοι ακόμα μια στατική φάση.

Ο Γιόβιτς κέρδισε το φάουλ, ο μετρ του είδους Μαρίν έφερε την μπάλα γλυκά μέσα στην περιοχή του Λεβαδειακού και ο Μουκουντί με κεφαλιά νίκησε τον Λοντίγκιν για το 1-0 τρέχοντας να πανηγυρίσει το γκολ με τον Νίκολιτς στον πάγκο.

Η ΑΕΚ μετά το γρήγορο προβάδισμα θα μπορούσε άμεσα να είχε φτάσει και σε δεύτερο τέρμα δύο λεπτά αργότερα, όταν έπειτα από ανάκτηση του Γκεοργκίεφ, ο Βούλγαρος έβγαλε με πάσα τον Γιόβιτς απέναντι από τον Λοντίγκιν, αλλά ο Σέρβος φορ σπατάλησε ανεπανάληπτη ευκαιρία πλασάροντας ελάχιστα δίπλα από το κάθετο. Μάλιστα στο 10' ο Γιόβιτς ξανά με πλασέ ανάγκασε τον γκολκίπερ των Βοιωτών να βγάλει σε κόρνερ. Μετά το πρώτο τέταρτο η φόρα της ΑΕΚ έπεσε, με τον Λεβαδειακό να βγαίνει μπροστά.

Στο 24' μετά από λάθος του Μαρίν, ο Μπάλτσι σούταρε αλλά ο Στρακόσα ήταν σε ετοιμότητα, ενώ στο 31' από πλάγια θέση ο Πεντρόσο με τρομερό πλασέ πέρασε την μπάλα από τον γκολκίπερ της ΑΕΚ και βρήκε δίχτυα, αλλά το σημαιάκι σηκώθηκε για οφσάιντ, κάτι που επιβεβαίωσε και το ημιαυτόματο οφσάιντ του VAR.

Οι κιτρινόμαυροι στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου μέρους ανέβασαν και πάλι ρυθμό, ελέγχοντας ξανά το παιχνίδι, έχοντας ακόμα μια καλή στιγμή στο 36' όταν ο Πήλιος σέντραρε στο πρώτο δοκάρι, αλλά η προβολή του Μάνταλου πέρασε πάνω από το οριζόντιο.