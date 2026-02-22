Μενού

AEK - Λεβαδειακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΚ απέναντι στον Λεβαδειακό σήμερα (22/02) για την 22η αγωνιστική της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
ΑΕΚ - Λεβαδειακός
Στιγμιότυπο από ματς ΑΕΚ - Λεβαδειακός | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
  • Α-
  • Α+

Η ΑΕΚ κόντρα στον Λεβαδειακό σήμερα (22/02) στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 22η αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Οι εξέδρες της Allwyn Arena θα είναι κενές λόγω της τιμωρίας των κεκλεισμένων των θυρών που έχει επιβληθεί στην Ένωση ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς δεν υπολογίζει στους Ρότα και Κοϊτά που εκτίουν τιμωρία λόγω καρτών ενώ επανέρχεται ο Ελίασον και οι Μουκουντί και Πήλιος.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου συνεχίζει τη μάχη για την 4η θέση που εξασφαλίζει ευρωπαϊκό εισιτήριο και θέλει βαθμό ή βαθμούς ώστε να εκμεταλλευθεί τυχόν στραβοπάτημα του Παναθηναϊκού στην Κρήτη.

Η βαθμολογία (21η αγωνιστική)

  1. AEK 49
  2. Ολυμπιακός 47
  3. ΠΑΟΚ 46 (20 αγ.)
  4. Λεβαδειακός 39
  5. Παναθηναϊκός 33 (20 αγ.)
  6. Άρης 27
  7. Βόλος 26
  8. ΟΦΗ 25 (20 αγ.)
  9. Ατρόμητος 21
  10. Παναιτωλικός 21
  11. Κηφισιά 20 (20 αγ.)
  12. ΑΕΛ Novibet 20
  13. Αστέρας Τρίπολης 16
  14. Πανσερραϊκός 9

*Εκκρεμούν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H 22η αγωνιστική

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

  • Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (5μμ)
  • Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (5μμ)

Kυριακή 22 Φεβρουαρίου

  • ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (4μμ)
  • Πανσερραϊκός – Βόλος (4μμ)
  • ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ (6μμ)
  • Αρης – Κηφισιά (7μμ)
  • ΑΕΚ – Λεβαδειακός (8μμ)

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ