AEK - Λεβαδειακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΚ κόντρα στον Λεβαδειακό σήμερα (22/02) στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 22η αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Οι εξέδρες της Allwyn Arena θα είναι κενές λόγω της τιμωρίας των κεκλεισμένων των θυρών που έχει επιβληθεί στην Ένωση ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς δεν υπολογίζει στους Ρότα και Κοϊτά που εκτίουν τιμωρία λόγω καρτών ενώ επανέρχεται ο Ελίασον και οι Μουκουντί και Πήλιος.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου συνεχίζει τη μάχη για την 4η θέση που εξασφαλίζει ευρωπαϊκό εισιτήριο και θέλει βαθμό ή βαθμούς ώστε να εκμεταλλευθεί τυχόν στραβοπάτημα του Παναθηναϊκού στην Κρήτη.

Η βαθμολογία (21η αγωνιστική)

AEK 49 Ολυμπιακός 47 ΠΑΟΚ 46 (20 αγ.) Λεβαδειακός 39 Παναθηναϊκός 33 (20 αγ.) Άρης 27 Βόλος 26 ΟΦΗ 25 (20 αγ.) Ατρόμητος 21 Παναιτωλικός 21 Κηφισιά 20 (20 αγ.) ΑΕΛ Novibet 20 Αστέρας Τρίπολης 16 Πανσερραϊκός 9

*Εκκρεμούν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H 22η αγωνιστική

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (5μμ)

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (5μμ)

Kυριακή 22 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (4μμ)

Πανσερραϊκός – Βόλος (4μμ)

ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ (6μμ)

Αρης – Κηφισιά (7μμ)

ΑΕΚ – Λεβαδειακός (8μμ)