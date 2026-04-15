ΑΕΚ - Μπανταλόνα 72-67: Βασίλισσα στο καμίνι, αγκαλιά με την πρόκριση

Σε μια ματσάρα στη SUNEL Arena, η εκπληκτική και ατσάλινη ΑΕΚ επικράτησε της Μπανταλόνα με 72-67 της Μπανταλόνα και πάει στο Final Four για την 4η ευρωκούπα της ιστοριας της. Τεράστια πρόκριση για τη Βασίλισσα των ανατροπών!
Ο Μπάρτλεϊ είχε 16 πόντους, ο Γκρέι μέτρησε 15 με 8 ριμπάουντ, ενω 11 μέτρησε ο Μπράουν.. Από την πλευρά των Ισπανών ο Ρούμπιο είχε 17 ποντους με 8 ασίστ, ο Πάρκερ 22 με 7 ριμπάουντ και ο Χαντ.
