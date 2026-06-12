Σημαντικά προβλήματα σύνδεσης αντιμετωπίζουν χιλιάδες χρήστες στο Facebook και το Instagram σήμερα, 12 Ιουνίου. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, τα κοινωνικά δίκτυα της Meta φαίνεται να υπολειτουργούν, προκαλώντας αναστάτωση σε όσους προσπαθούν να επικοινωνήσουν ή να ενημερώσουν τη ροή (feed) τους.

Τι συμβαίνει με το Facebook και το Instagram σήμερα;

Οι χρήστες αναφέρουν ότι η πρόσβαση στις πλατφόρμες είναι από εξαιρετικά αργή έως εντελώς αδύνατη. Πολλοί έχουν αποσυνδεθεί ξαφνικά από τους λογαριασμούς τους και αδυνατούν να κάνουν εκ νέου login, ενώ άλλοι βλέπουν το μήνυμα «αδυναμία ανανέωσης ροής» όταν προσπαθούν να φορτώσουν νέες δημοσιεύσεις.

Οι αναφορές στο Downdetector, τη δημοφιλή πλατφόρμα καταγραφής προβλημάτων στο διαδίκτυο, έχουν εκτοξευτεί κατακόρυφα. Σύμφωνα με τα διαγράμματα της ιστοσελίδας, η πλειοψηφία των προβλημάτων εντοπίζεται σύνδεση.

Προβλήματα στο Instagram | Downdetector.gr