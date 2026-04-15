ΑΕΚ - Μπανταλόνα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

H ΑΕΚ φιλοξενεί τη Μπανταλόνα στη Sunel Arena απόψε (15/04) για το Game 3 (και τελευταίο) των playoffs του BCL με τζάμπολ στις 19:30 και ζωντανή μετάδοση από την Cosmote Sport 4.
Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη στις μεταξύ τους αναμετρήσεις και το αποψινό ματς θα κρίνει την ομάδα που θα πάει στην τετράδα της διοργάνωσης.
Στο πρώτο ματς στην Αθήνα, η Ένωση είχε επικρατήσει με 87-84 ενώ στο δεύτερο η ισπανική ομάδα ισοφάρισε σε 1-1 την σειρά, επικρατώντας με 88-66.
Σε περίπτωση πρόκρισης, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Μάλαγα - Άλμπα Βερολίνου για να πάρει την πρόκρισή της στον τελικό.
Αναλυτικά τα ζευγάρια:
- ΑΕΚ - Μπανταλόνα
- Ρίτας Βίλνιους – Νίμπουρκ
- Τενερίφη – Γαλατασαράι
- Μάλαγα – Άλμπα Βερολίνου
