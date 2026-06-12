Σαντορίνη: Η «χρυσή» βιομηχανία των 2.000 γάμων και η ανατροπή με τους τουρίστες που εξαφανίστηκαν

Η Σαντορίνη δεν είναι απλώς ένας κορυφαίος τουριστικός προορισμός, αλλά η απόλυτη «πρωτεύουσα» των ερωτευμένων παγκοσμίως. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο γαμήλιος τουρισμός στο νησί γνωρίζει τεράστια άνθηση, αγγίζοντας σταθερά τις 2.000 τελετές ετησίως.

Όπως εξηγεί ο Γιάννης Καβαλάρης, Wedding Celebrant του Δήμου Σαντορίνης, αναλύοντας τα δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας, τα ζευγάρια που καταφθάνουν στο νησί για να ζήσουν το όνειρό τους έχουν στη διάθεσή τους τρεις διαφορετικές επιλογές:

Πολιτικοί Γάμοι (Civil Weddings): Είναι οι επίσημοι γάμοι, για τους οποίους προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δηλώνονται κανονικά στο ληξιαρχείο του Δήμου.

Είναι οι επίσημοι γάμοι, για τους οποίους προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δηλώνονται κανονικά στο ληξιαρχείο του Δήμου. Συμβολικοί Γάμοι (Symbolic Weddings): Ανεπίσημες τελετές που επιλέγονται συνήθως από ζευγάρια που επιθυμούν να αποφύγουν την πολυπλοκότητα των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Ανεπίσημες τελετές που επιλέγονται συνήθως από ζευγάρια που επιθυμούν να αποφύγουν την πολυπλοκότητα των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Ανανέωση Όρκων (Renewal of Vows): Απευθύνεται σε ζευγάρια που είναι ήδη παντρεμένα και επιθυμούν να γιορτάσουν την επέτειό τους με φόντο το μοναδικό τοπίο του νησιού.

Κάθε χρόνο, η Καλντέρα γεμίζει με ζευγάρια από κάθε γωνιά του πλανήτη, με την πλειονότητα να προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μεγάλη Βρετανία και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ωστόσο, το ρεπορτάζ της ΕΡΤ αναδεικνύει μια δομική αλλαγή στην ανθρωπογεωγραφία των επισκεπτών κατά την τελευταία μετά-COVID πενταετία. Σύμφωνα με τον κ. Καβαλάρη, οι Ασιάτες τουρίστες σταμάτησαν να έρχονται στο νησί. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή ανατροπή, καθώς στο παρελθόν η ασιατική αγορά αποτελούσε την πρώτη δύναμη για γαμήλιες τελετές στη Σαντορίνη από ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια.

Οι αριθμοί πίσω από τη «βιομηχανία» των γάμων

Η οικονομική και ποσοτική διάσταση του γαμήλιου τουρισμού αποτυπώνει το μέγεθος μιας άκρως κερδοφόρας δραστηριότητας. Από τον Απρίλιο έως και το τέλος Οκτωβρίου, οι αριθμοί στο ληξιαρχείο του Δήμου μιλούν από μόνοι τους:

Καταγράφονται από 500 έως 700 επίσημοι πολιτικοί γάμοι. Από αυτούς, η συντριπτική πλειονότητα που αγγίζει το 90% αφορά αλλοδαπούς, ενώ μόλις το 10% αφορά Έλληνες.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι πραγματοποιούνται άλλοι τόσοι συμβολικοί γάμοι (περίπου 500-700).

Το παζλ συμπληρώνουν περίπου 500 τελετές ανανέωσης όρκων.

«Μιλάμε για μια τεράστια μορφή τουρισμού», υπογραμμίζει ο κ. Καβαλάρης στο ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, κάθε γάμος φέρνει μαζί του από έναν ελάχιστο αριθμό 10 καλεσμένων, ο οποίος όμως μπορεί εύκολα να φτάσει τους 150 ή και τους 200. Το γεγονός αυτό κινητοποιεί μια ολόκληρη αλυσίδα επαγγελματιών στο νησί. Ανθοπωλεία, φωτογράφοι, βιντεογράφοι, εταιρείες transfer, επιχειρήσεις κέτερινγκ, καθώς και εξειδικευμένοι χώροι ενοικίασης για τη διεξαγωγή των δεξιώσεων, εργάζονται ασταμάτητα, συντηρώντας μια πανίσχυρη τοπική οικονομία γύρω από τα 2.000 «I do» της Σαντορίνης.