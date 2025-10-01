ΑΕΚ No 75: Υπέρβαση 20ετίας για το ευρωπαϊκό της μέλλον

Για 14η φορά στην ευρωπαϊκή της ιστορία η ΑΕΚ θα βρεθεί στην εκκίνηση μίας ακόμα group/league stage της UEFA και κόντρα στην Τσέλιε στη Σλοβενία θα δώσει τον 75ο αγώνα σε αυτό το στάδιο ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr