Μενού

ΑΕΚ No 75: Υπέρβαση 20ετίας για το ευρωπαϊκό της μέλλον

Γιατί το Top-8 αποτελεί επιτακτική ανάγκη, τι ακριβώς θα της εξασφαλίσει σε ευρωπαϊκό συντελεστή και έσοδα.

Reader symbol
Newsroom
ΑΕΚ - Παναιτωλικός
Παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν απέναντι στον Παναιτωλικό | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Για 14η φορά στην ευρωπαϊκή της ιστορία η ΑΕΚ θα βρεθεί στην εκκίνηση μίας ακόμα group/league stage της UEFA και κόντρα στην Τσέλιε στη Σλοβενία θα δώσει τον 75ο αγώνα σε αυτό το στάδιο ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ