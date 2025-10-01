ΑΕΚ No 75: Υπέρβαση 20ετίας για το ευρωπαϊκό της μέλλον

Για 14η φορά στην ευρωπαϊκή της ιστορία η ΑΕΚ θα βρεθεί στην εκκίνηση μίας ακόμα group/league stage της UEFA και κόντρα στην Τσέλιε στη Σλοβενία θα δώσει τον 75ο αγώνα σε αυτό το στάδιο ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Η Ελληνίδα ψυχολόγος που ερωτεύτηκε τον serial killer: Τον έντυσε γιατρό και τον έβγαλε από τον Κορυδαλλό
- Ιστορική αλλαγή για την ΕΡΤ2: Το νέο όνομα και η απρόσμενη φυσιογνωμία
- Η αλλαγή που συζητιέται για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού: Πώς θα ανέβει η τηλεθέαση
- Μαρία Φωκά: Η «Όλγα Μαρκάτου» του Ντόλτσε Βίτα όπως δεν την έχεις ξαναδεί
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.