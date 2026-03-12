Δικογραφία κατά 34χρονου για συκοφαντική δυσφήμιση του Άδωνι Γεωργιάδη μέσω διαδικτύου

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος ενός 34χρονου με την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, μέσω διαδικτύου.
Η δικογραφία, σύμφωνα με την ανακοίνωση από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.
«Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από υποβολή έγκλησης σε βάρος διαχειριστή λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία ανήρτησε οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) με συκοφαντικό περιεχόμενο σε βάρος του» σημειώνεται στην ανακοίνωση, στην οποία γίνεται λόγος για «πολιτικό πρόσωπο» και δεν κατονομάζεται ποιο.
Ωστόσο, ο ΣΚΑΪ επιβεβαιώνει ότι η υπόθεση αφορά στον υπουργό Υγείας.
Από την έρευνα, ταυτοποιήθηκε ο 34χρονος ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
- Μέση Ανατολή: Πλήγματα σε Τεχεράνη, Βηρυτό - Με «πόλεμο φθοράς» απειλεί το Ιράν - LIVE εξελίξεις
- Ηχηρό μήνυμα Λιάγκα σε ΑΝΤ1 και συνεργάτες του: Τα τρία βασικά σημεία
- Κλείνει ο σταθμός του μετρό Σύνταγμα στις 17:30: Με εντολή της ΕΛΑΣ
- Η ενημέρωση στον Τασούλα, η προτροπή για την ακρίβεια και τα 50 σπίτια του Χατζηδάκη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.