Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Αγνώριστη σε νέα εμφάνιση με κοντά μαλλιά και άσπρα φρύδια

Τα τελευταία χρόνια η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα έχει μειώσει τις δημόσιες εμφανίσεις της, αλλά συνεχίζει να είναι ενεργή στη μόδα και στην τηλεόραση.

Το εμβληματικό top model των 00s είναι πλέον 54 ετών και μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα σε Μονακό και Παρίσι, ενώ προτεραιότητά της είναι η 8χρονη κόρη της Νίνα την οποία απέκτησε με τον επιχειρηματία Αντρέ Οχανιάν.

Πρόσφατα έδωσε το παρών στο πάρτι του περιοδικού LUI στο Παρίσι, για το οποίο πόζαρε στο πρώτο του εξώφυλλο με haute couture δημιουργία.

Με πλατινέ κοντό κούρεμα και λευκά αποχρωματισμένα φρύδια η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα προκάλεσε αίσθηση με το νέο look που υιοθέτησε.

Τα τελευταία χρόνια το μοντέλο είχε υιοθετήσει πιο κοντά μαλλιά. Μιλώντας στο 50’ Inside είχε αναφέρει σχετικά με αυτή την επιλογή: «Τα μαλλιά μου ήταν πάντα ένα από τα χαρακτηριστικά μου. Ήμουν η ξανθιά Barbie με το έντονο στήθος. Όμως ένιωσα ότι ήρθε η στιγμή για αλλαγή. Κάποιες φορές, όταν μια γυναίκα κάνει μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή της, κόβει τα μαλλιά της. Και έτσι το έκανα».