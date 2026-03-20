ΑΕΚ: Ο δρόμος για το Final Four του BCL - Οι αντίπαλοι έως τον τελικό

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης και οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στον δρόμο για το Final Four του BCL.

ΑΕΚ - BCL
Παίκτες της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Η ΑΕΚ έμαθε τους αντιπάλους στον δρόμο της για το Final Four του Basketball Champions League με την Ένωση να αντιμετωπίζει την Μπανταλόνα.

Η πρόκριση κρίνεται στις δύο νίκες και  πρώτος αγώνας θα γίνει στη «Sunel Arena» το διήμερο 31/03-01/04, ο δεύτερος στην Ισπανία 07/04-08/04 και αν χρειαστεί και τρίτος και πάλι στην Αθήνα στις 14/04-15/04.

Σε περίπτωση πρόκρισης, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Μάλαγα - Άλμπα Βερολίνου για να πάρει την πρόκρισή της στον τελικό.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

  • ΑΕΚ - Μπανταλόνα
  • Ρίτας Βίλνιους – Νίμπουρκ
  • Τενερίφη – Γαλατασαράι
  • Μάλαγα – Άλμπα Βερολίνου

