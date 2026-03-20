ΑΕΚ: Ο δρόμος για το Final Four του BCL - Οι αντίπαλοι έως τον τελικό

Η ΑΕΚ έμαθε τους αντιπάλους στον δρόμο της για το Final Four του Basketball Champions League με την Ένωση να αντιμετωπίζει την Μπανταλόνα.

Η πρόκριση κρίνεται στις δύο νίκες και πρώτος αγώνας θα γίνει στη «Sunel Arena» το διήμερο 31/03-01/04, ο δεύτερος στην Ισπανία 07/04-08/04 και αν χρειαστεί και τρίτος και πάλι στην Αθήνα στις 14/04-15/04.

Σε περίπτωση πρόκρισης, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Μάλαγα - Άλμπα Βερολίνου για να πάρει την πρόκρισή της στον τελικό.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

ΑΕΚ - Μπανταλόνα

Ρίτας Βίλνιους – Νίμπουρκ

Τενερίφη – Γαλατασαράι

Μάλαγα – Άλμπα Βερολίνου