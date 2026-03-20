ΑΕΚ: Ο δρόμος για το Final Four του BCL - Οι αντίπαλοι έως τον τελικό

Η ΑΕΚ έμαθε τους αντιπάλους στον δρόμο της για το Final Four του Basketball Champions League με την Ένωση να αντιμετωπίζει την Μπανταλόνα.
Η πρόκριση κρίνεται στις δύο νίκες και πρώτος αγώνας θα γίνει στη «Sunel Arena» το διήμερο 31/03-01/04, ο δεύτερος στην Ισπανία 07/04-08/04 και αν χρειαστεί και τρίτος και πάλι στην Αθήνα στις 14/04-15/04.
Σε περίπτωση πρόκρισης, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Μάλαγα - Άλμπα Βερολίνου για να πάρει την πρόκρισή της στον τελικό.
Αναλυτικά τα ζευγάρια:
- ΑΕΚ - Μπανταλόνα
- Ρίτας Βίλνιους – Νίμπουρκ
- Τενερίφη – Γαλατασαράι
- Μάλαγα – Άλμπα Βερολίνου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.