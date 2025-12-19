ΑΕΚ: Ο παίκτης της Κραϊόβα που ενθουσίασε τον Ηλιόπουλο

Η ΑΕΚ έγραψε μια ακόμη ευρωπαϊκή ιστορία, από εκείνες που γεννιούνται μέσα από την άρνηση της ήττας. Σε ένα από τα πιο καθηλωτικά παιχνίδια της League Phase του Conference League, η Ένωση γύρισε την τύχη στα χέρια της και δραπέτευσε με ένα ηρωικό 3-2, εκτοξεύοντας τον εαυτό της στην 3η θέση της βαθμολογίας.
Μαζί με τη μεγάλη πρόκριση, κέρδισε και το πολύτιμο δώρο της ευρωπαϊκής ανάσας: δύο μήνες ξεκούρασης και προσμονής.
