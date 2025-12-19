Μενού

ΑΕΚ: Ο παίκτης της Κραϊόβα που ενθουσίασε τον Ηλιόπουλο

Μετά το φινάλε του θρίλερ, ο Μάριος Ηλιόπουλος συνεχάρη τον Ανζόρ Μεκβαμπισβίλι για την εμφάνισή του, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και την ποιότητά του.

ΑΕΚ - Κραϊόβα
Στιγμιότυπο από το ματς ΑΕΚ - Κραϊόβα | Eurokinissi
Η ΑΕΚ έγραψε μια ακόμη ευρωπαϊκή ιστορία, από εκείνες που γεννιούνται μέσα από την άρνηση της ήττας. Σε ένα από τα πιο καθηλωτικά παιχνίδια της League Phase του Conference League, η Ένωση γύρισε την τύχη στα χέρια της και δραπέτευσε με ένα ηρωικό 3-2, εκτοξεύοντας τον εαυτό της στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Μαζί με τη μεγάλη πρόκριση, κέρδισε και το πολύτιμο δώρο της ευρωπαϊκής ανάσας: δύο μήνες ξεκούρασης και προσμονής.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ