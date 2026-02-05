Βροχές και καταιγίδες σήμερα στο σύνολο της χώρας, με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, να παραμένει σε ισχύ. Ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος προειδοποίησε για τις περιοχές που θα πληγούν περισσότερο από την κακοκαιρία.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, θα υπάρξει και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, σχεδόν σε όλη τη χώρα, άρα αναμένονται λασποβροχές.

Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Όπως ενημέρωσε ο προγνώστης, η δυτική Ελλάδα και το βόρειο Ιόνιο θα είναι από τις περιοχές που θα πληγούν περισσότερο. Επίσης, έντονα φαινόμενα αναμένονται σε δυτική Πελοπόννησο, δυτική Στερεά, ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα, ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Ο ίδιος σημείωσε πως αυτές οι περιοχές θέλουν προσοχή καθώς θα βρέξει περισσότερο, ενώ επέστησε την προσοχή και στον Αλφειό.

Οι άνεμοι θα πνέουν εντάσεως 7-8 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν ήδη απαγορευτικά απόπλου. Η ένταση θα παραμείνει ίδια μέχρι τουλάχιστον στις 12:00.

Ο καιρός τις επόμενες μέρες

Την Παρασκευή (06/02), αναμένονται βροχές στο ανατολικό Αιγαίο και τη δυτική Ελλάδα. Η κατάσταση, ωστόσο, θα είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με σήμερα.

Αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας και λιγότερη μεταφορά σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Το ίδιο σκηνικό θα επικρατήσει και το Σαββατοκύριακο, ενώ από τη Δευτέρα (09/02), αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες.