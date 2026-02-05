Σενάριο επιστροφής της Ελένης Τσολάκη στο Open - Η ανοιχτή πόρτα και οι συζητήσεις

Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που θέλουν να έχει ανοίξει δίαυλος επικοινωνίας της Ελένης Τσολάκη με το Open πάντα με χρονικό ορίζοντα την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Ως γνωστόν η παρουσιάστρια μετά την αποχώρησή της από το κανάλι της Παιανίας διατήρησε καλές σχέσεις με τη διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού.

Το γεγονός αυτό άλλωστε αποτυπώθηκε και στο «καρουζέλ» που ανέβασε η παρουσιάστρια στο λογαριασμό της στο Instagram με την ανασκόπηση του 2025 στο οποίο συμπεριέλαβε στιγμές από την εκπομπή της «Πρωινό Σου – Σου» στο Open, ούτε μία ωστόσο από το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 πριν καν γνωστοποιηθεί το «κόψιμο» της συγκεκριμένης εκπομπής. Αντίθετα φαίνεται πως δεν έχουν βάση οι πληροφορίες που θέλουν την Ελένη Τσολάκη να παίρνει μέρος με κάποιο τρόπο στο νέο κύκλο του «Just the two of us».

Αν και η παρουσιάστρια διατηρεί άριστη σχέση συνεργασίας με τον Νίκο Κοκλώνη ο οποίος μάλιστα για ένα χρονικό διάστημα είχε και την παραγωγή της εκπομπής της στο Open, η ίδια έχει αποφασίσει να μην κάνει καμία τηλεοπτική μέχρι το τέλος της φετινής τηλεοπτικής περιόδου χρονικό σημείο στο οποίο θα αποδεσμευτεί και τυπικά από την τηλεόραση του ΑΝΤ1.

