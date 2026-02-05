Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στο σημείο που έλαβε χώρα η τραγωδία στη Χίο με τους 15 νεκρούς μετανάστες και τους 25 τραυματίες και πολλά είναι τα ερωτηματικά γύρω από τη μη χρήση της θερμικής κάμερας από το σκάφος του Λιμενικού.

Πηγές του Λιμενικού Σώματος διευκρινίζουν ότι το συγκεκριμένο σκάφος διαθέτει θερμική κάμερα, η οποία χρησιμοποιείται επικουρικά σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στη θάλασσα.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και σύμφωνα με δήλωση του κυβερνήτη, η θερμική κάμερα δεν χρησιμοποιήθηκε, καθώς δεν κρίθηκε αναγκαία, δεδομένου ότι το ταχύπλοο με τους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί τόσο από κάμερα παρατήρησης από τη στεριά, όσο και οπτικά, με τη χρήση προβολέα.

Τραγωδία στη Χίο: Η κατάσταση των τραυματιών

Μετά από δύο μέρες, στους πιο ελεφρά τραυματισμένους δόθηκε εξιτήριο και σήμερα (5/2) νοσηλεύονται 22 άτομα.

Μεταξύ των τραυματιών, βρέθηκαν και δέκα παιδιά ηλικίας έως 15ετών τα οποία ευτυχως δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο, καθώς η ζωή τους δεν απειλείται.

Διαβάστε επίσης: ΕΔΕ για την τραγωδία στη Χίο: Συνεχίζονται οι έρευνες

Μάλιστα ένας 13χρονος υποβλήθηκε τις πρωινές ώρες σε μια πολύωρη χειρουργική επέμβαση αφού ήταν πολυτραυματίας. Υπενθυμίζεται πως δύο έγκυες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ωστόσο έχασαν τα έμβρυα που κυοφορούσαν.

Για την υπόθεση προς το παρόν έχει συλληφθεί ένας φερόμενος διακινητής.

Χίος: Ο άνθρωπος που ανέσυρε 12 σορούς

Στην ΕΡΤ μίλησε ο δύτης Βαγγέλης Κηρύθρας που συμμετείχε στην επιχείρηση και κατάφερε να ανασύρει 12 σορούς την ημέρα της τραγωδίας.

«Με ενημέρωσαν ότι είχε γίνει ένα ατύχημα, χωρίς να γνωρίζουμε βέβαια τι είχε γίνει και σπεύσαμε δύο δύτες. Είδαμε ένα σκάφος να είναι χτυπημένο, μισό βουλιαγμένο και δυστυχώς πτώματα πάνω. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται. Είναι πολύ άσχημο συναίσθημα να έχεις τόσα σώματα χωρίς ψυχή μπροστά σου . Δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ. Εκεί σου έρχονται τα συναισθήματα λύπης, πόνου. Σκέφτεσαι τους ανθρώπους που έφυγαν από τις οικογένειές τους, από τον τόπο τους.

Όπως ανέφερε, η επιχείρηση, αφού έφτασαν, διήρκησε περίπου 45 λεπτά, ενώ τα θύματα είχαν εμφανείς κακώσεις στα σώματά τους.

Μένει να ολοκληρωθεί ιατροδικαστική εξέταση και να βγουν τα αποτελέσματα για τις συνθήκες πώς ακριβώς έχασαν οι άνθρωποι αυτοί τη ζωή τους, καθώς κανείς δεν είχε σωσίβιο.