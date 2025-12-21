ΑΕΚ - ΟΦΗ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Να εκμεταλλευτεί την περίοδο φόρμας που διανύει αλλά και το στραβπάτημα του Ολυμπιακού ώστε να ανέβει στην κορυφή θέλει η ΑΕΚ που υποδέχεται τη 15ης αγωνιστική στη Stoiximan Super League τον πάντα επικίνδυνο ΟΦΗ. Η αναμέτρηση ΑΕΚ - ΟΦΗ αρχίζει στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι Cosmote Sports 2.

Τρεις διαδοχικές νίκες με 3-0 έχει η ΑΕΚ στα τρία τελευταία παιχνίδια που φιλοξένησε τον ΟΦΗ στην έδρα της για το πρωτάθλημα. Οι Κιτρινόμαυροι, μετά την ήττα τους με 2-1 στις 20 Δεκεμβρίου 2021 από την ομάδα της Κρήτης, έχουν δημιουργήσει ένα σερί με συνολικά τέσσερις νίκες χωρίς να δεχθούν τέρμα, μαζί με την αναμέτρησή τους για το Κύπελλο Ελλάδος στις 3 Δεκεμβρίου 2025, όπου επικράτησαν με 2-0.

Αν προστεθούν οι δύο νίκες που έχουν σημειώσει οι Κιτρινόμαυροι ενδιάμεσα στην Κρήτη, τη σεζόν 2024-25 με 2-1 και στον φετινό Α’ Γύρο με 1-0, το σερί τους φτάνει τις πέντε νικηφόρες αναμετρήσεις με τον ΟΦΗ. Η τελευταία νίκη της ομάδας της Κρήτης ήταν στις 2 Οκτωβρίου 2023 με 2-0 στην έδρα της.

Η ΑΕΚ έχει αναμετρηθεί με τον ΟΦΗ 46 φορές και έχει 36 νίκες, ενώ τέσσερα παιχνίδια τους έχουν τελειώσει ισόπαλα. Η ομάδα της Κρήτης έχει πετύχει έξι νίκες και μόνο σε μία περίπτωση έχει καταφέρει να επικρατήσει δύο διαδοχικές χρονιές. Τη σεζόν 1999-00 πήρε τη νίκη με 2-1 στο ουδέτερο γήπεδο της Ρόδου και τη σεζόν 2000-01 επικράτησε με 2-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ συνήθως επικρατεί με παραπάνω από ένα γκολ διαφορά στα εντός έδρας παιχνίδια της με τον ΟΦΗ και μόνο οι 12 από τις 36 νίκες της έχουν έρθει με ένα γκολ διαφορά. Το δημοφιλέστερο σκορ στις μεταξύ τους κόντρες είναι το 3-0, το οποίο έχει εμφανιστεί δέκα φορές, ενώ ακολουθούν με έξι παρουσίες το 2-0 και το 2-1. Οι τέσσερις από τις πέντε ισοπαλίες τους είναι με σκορ 1-1.