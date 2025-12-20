Ένα κούρεμα μας «στέρησε» ένα από τα κορυφαία εξάρια στον κόσμο!

Τετάρτη 19 Απριλίου του 2000. Στο Ολντ Τράφορντ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται τη Ρεάλ, στο δεύτερο παιχνίδι των προημιτελικών του Champions League μετά από το 0-0 της Μαδρίτης. Εκεί, στο «Θέατρο των Ονείρων» θα γραφτεί η πιο... ονειρική ντρίπλα και ασίστ των 00s. Είναι το βράδυ που ο Φερνάντο Ρεντόντο θα καθιερωθεί στη συνείδηση των ποδοσφαιρόφιλων ως το κορυφαίο «εξάρι» της εποχής του.

Και αν αυτό μοιάζει υπερβολή, ας πούμε το εξάρι... που ήξερε περισσότερη μπάλα, από τη γενιά του. Και δεν ήταν και λίγοι αν αναλογιστούμε πως την ίδια περίοδο τα γήπεδα της Ευρώπης πατούσαν παίκτες όπως ο Ρόι Κιν, ο Έντγκαρ Ντάβιντς, o Κλοντ Μακελελέ, ο Πατρίκ Βιεϊρά και ο Ντιέγκο Σιμεόνε ή ο Αντρέα Πίρλο και ο Γκαϊθκα Μεντιέτα.

Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, ο Ρεντόντο έφυγε από τα αριστερά, έκανε μια απίστευτη ποδιά στον Χένινγκ Μπεργκ (μόνο αν δείτε το βίντεο θα καταλάβετε) και έβγαλε την ασίστ στον Ραούλ. Είναι χαρακτηριστικό πως οι παίκτες της Ρεάλ έτρεξαν να πανηγυρίσουν με τον Αργεντινό και όχι με τον σκόρερ! Παράλληλα όμως άνοιγε, και πάλι, μία κουβέντα. Πώς γίνεται ο συγκεκριμένος παίκτης να μην καλείται στην Εθνικής Αργεντινής.

Ο μύθος με τα μαλλιά του Ρεντόντο

Ο... αστικός μύθος της εποχής εξηγούσε την μη κλήση του. Ο λόγος ήταν η εμμονή του ομοσπονδιακού τεχνικού Ντανιέλ Πασαρέλα. Ο άλλοτε κορυφαίος επιθετικός του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, είχε απαιτήσει από τον Ρεντόντο να κουρευτεί καθώς δεν ήθελε παίκτες με μακριά μαλλιά στην ομάδα!

«Πιστεύετε ότι ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να έχει συγκεκριμένο χτένισμα για να εκπροσωπεί μια ομάδα; Καταλαβαίνω ότι η πειθαρχία και η υπευθυνότητα είναι σημαντικές, όπως φυσικά και η εικόνα, αλλά το χτένισμα μου το φτιάχνω όπως θέλω» είχε πει πολλά χρόνια μετά ο Ρεντόντο.

Ωστόσο, εμβαθύνοντας περισσότερο, θεωρεί πως εν τέλει τα μαλλιά του, ήταν απλώς το πρόσχημα. «Με τον καιρό, σκέφτηκα ότι ίσως το έκανε αυτό από υποχρέωση, ότι προτιμούσε έναν άλλο τύπο παίκτη στη θέση μου, αλλά ταυτόχρονα ένιωθε την πίεση να με καλέσει και γι' αυτό έψαξε την δικαιολογία των μαλλιών, γνωρίζοντας ότι δεν θα τα έκοβα»!

Η τρομερή μα αποτυχημένη Αργεντινή

Ο Φερνάντο Ρεντόντο ήταν στην αποστολή της Εθνικής Αργεντινής για το Μουντιάλ του 1994 με προπονητή τον Μπαζίλε. Τέσσερα χρόνια αργότερα με τον ίδιο στο prime του, σε ηλικία 29 ετών, ο Πασαρέλα τον άφησε εκτός για τη διοργάνωση του 1998.

Εκείνη τη χρονιά η Αργεντινή φάνταζε ως ένα από τα μεγάλα φαβορί. Και όχι άδικα όταν στη σύνθεσή της είχε παίκτες όπως ο Βερόν, ο Ορτέγα, ο Σιμεόνε και ο Αλμέιδα (που θεωρητικά έπαιζαν ίδια θέση με τον Ρεντόντο), o Ζανέτι, o Kρέσπο, o Kλαούντιο Λόπες, ο Γκαγιάρδο και βέβαια ο Μπατιστούτα.

Στα γήπεδα της Γαλλίας, πέρασε άνετα από τον όμιλο, απέκλεισε την Αγγλία στα πέναλτι και στα προημιτελικά βρέθηκε απέναντι στην Ολλανδία. Ο Ντένις Μπέρκαμπ όμως με ένα τρομερό γκολ στο '90 έδωσε τη νίκη πρόκριση στους «οράνιε» και η Αργεντινή απέτυχε σε μία ακόμη διοργάνωση.

Και βέβαια όταν στο ίδιο κείμενο βρίσκονται οι λέξεις «Ντένις Μπέρκαμπ« και «ντρίπλα» δεν γίνεται να μην θυμηθούμε και αυτό που ακολουθεί...