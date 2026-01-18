ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στη Νέα Φιλαδέλφεια φιλοξενείται σήμερα Κυριακή, το μεγάλο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής στη Super League, εκεί που η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκός. Η αναμέτρηση ΑΕΚ - Παναθηναϊκός κάνει σέντρα στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι Cosmote Sports 1.

Έπειτα από οκτώ διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα για την ΑΕΚ στην έδρα της από τον Παναθηναϊκό, οι Πράσινοι επικράτησαν στην περσινή διαδικασία των Playoffs με 2-1. Στα προηγούμενα οκτώ παιχνίδια υπήρξαν τέσσερις νίκες της ΑΕΚ και τέσσερις ισοπαλίες. Η προηγούμενη νίκη του Παναθηναϊκού ήταν πάλι με 2-1 στις 6 Δεκεμβρίου 2020 στο ΟΑΚΑ, με τα γκολ των Μακέντα και Κουρμπέλη, ενώ για τους Κιτρινόμαυρους είχε σκοράρει ο Ολιβέιρα.

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Η προϊστορία

Η περσινή εκτός έδρας νίκη για τα Playoffs ήταν η τρίτη διαδοχική, αφού ήρθε μετά από τις δύο που είχαν σημειώσει οι Πράσινοι στην κανονική διάρκεια και τα Playoffs στην έδρα τους. Η ΑΕΚ στον Α’ Γύρο του φετινού πρωταθλήματος πήρε τη νίκη με 3-2 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και έσπασε το αρνητικό σερί με τις τρεις ήττες.

Στα δέκα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, και στις δύο έδρες, υπάρχουν πέντε νίκες γηπεδούχων, τρεις ισοπαλίες και δύο νίκες φιλοξενούμενων.

Η τελευταία φορά που επικράτησε κάποια από τις δύο ομάδες και στις δύο αναμετρήσεις στην κανονική διάρκεια της σεζόν ήταν το 2012-13, όταν ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο γήπεδό του στον Α’ Γύρο με 1-0 και στο δεύτερο μισό πήρε τη νίκη με 2-0. Οι Κιτρινόμαυροι το έκαναν τελευταία φορά τη σεζόν 1997-98 με 2-1 στο γήπεδό τους για την 7η αγωνιστική και με 1-0 εκτός έδρας την 24η.