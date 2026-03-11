Λύγισε η Βίκυ Παγιατάκη: «Όταν ο Γιώργος Μαρίνος μου έκανε πρόταση γάμου, ήμουν ερωτευμένη με άλλον»

Ιδιαίτερα φορτισμένη η Βίκυ Παγιατάκη πληροφορήθηκε τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου λίγο πριν βγει στον αέρα της εκπομπής Buongiorno. Με μια χειμαρρώδη περιγραφή, η αστρολόγος μίλησε για τη δυνατή σχέση που είχαν, αλλά και το περιστατικό που τελικά τους απομάκρυνε.

Τα τελευταία χρόνια μάθαινε για εκείνον μέσω φίλων, ενώ τόνισε ότι η αγάπη που τους ένωνε ήταν δυνατή, αναφερόμενη ανοιχτά και στην πρόταση γάμου που της είχε κάνει ο Γιώργος Μαρίνος.

«Τώρα το έμαθα και είμαι πολύ ταραγμένη. Υπήρξε μια εποχή που με τον Γιώργο είχαμε έρθει πολύ κοντά. Ο Γιώργος τότε ήταν στα κάτω του αλλά μετά την επαφή άρχισε να βρίσκεται ξανά στην πρώτη γραμμή. Ήταν από τους πιο γενναιόδωρους ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου, όχι μόνο υλικά. Πήρα πάρα πολλή αγάπη», ανέφερε αρχικά η Βίκυ Παγιατάκη.

Η γνωριμία της Βίκυς Παγιατάκη με τον Γιώργο Μαρίνο και η πρόταση γάμου

Στη συνέχεια η αστρολόγος περιέγραψε πως έγινε η περιβόητη πρόταση γάμου και όσα ακολούθησαν. «Είχαμε γνωριστεί μέσω της Κατιάνας Μπαλανίκα. Δεν έμενα ποτέ μαζί με τον Γιώργο. Ήξερα ότι ήταν διαφορετικός στις επιλογές του τις ερωτικές. Εκείνα τα χρόνια ήταν δύσκολα. Δεν είναι όπως τώρα που άτομα του ιδίου φύλου αγκαλιάζονται και αποδεχόμαστε τον άλλο όπως είναι. Ήταν όμως τόσο γοητευτικός. Τον είχαν ερωτευτεί γυναίκες και άνδρες.

Βίκυ Παγιατάκη και Γιώργος Μαρίνος | MEGA

Η πρώτη φωνή στον τηλεφωνητή μου ήταν του Γιώργου, δεν ήταν "καθαρή" αγάπη αλλά η ανάγκη να βρεις κάποιον που θα σε ακούσει και θα σε νιώσει. Κάποια στιγμή ενώ ήμασταν φίλοι μου είπε ότι "θέλω να σου κάνω πρόταση γάμου". Του είπα να αφήσει την πλάκα κι εγώ δεν παντρεύομαι κανέναν και κατά δεύτερον υπάρχει η ζωή σου και μου είπε ότι είμαι διαφορετικός άνθρωπος. Μία μέρα καθόμουν και κεντούσα και άκουσα στο ραδιόφωνο "Ο Γιώργος Μαρίνος παντρεύεται τη Βίκυ Παγιατάκη" και γίνεται ένας τεράστιος χαμός.

Αρχίζουν τα κουδούνια να βαράνε στο σπίτι, να παίρνουν οι δικοί μου. Δεν με είχε ειδοποιήσει για κάτι τέτοιο. Το εξώφυλλο ενός περιοδικού έλεγε ότι παντρευόμαστε. Έπαθα πανικό να έρχονται δημοσιογράφοι κάτω από την πόρτα. Του είπα τι πήγε και έκανε και μου απάντησε "έτσι το ένιωθα, έτσι το έκανα".

Συνεχίσαμε να είμαστε φίλοι αλλά κάποια στιγμή έγινε ένα θλιβερό περιστατικό με έναν δημοσιογράφο που τον χτύπησε επειδή νόμιζε ότι μου έβαζε λόγια να μην τον παντρευτώ. Εκεί τσαντίστηκα και του είπα ότι το πράγμα "χοντραίνει" και δεν θέλω να συνεχίσουμε ούτε την επαγγελματική, ούτε αυτό. Θύμωσε ο Γιώργος και βγήκε και με έβριζε παντού και έλεγε ότι δεν είμαι κυρία.

Ήξερα βαθιά ότι με αγαπάει όπως κι εγώ γιατί περάσαμε ατελειώτες ωραίες στιγμές μαζί. Κάναμε χρόνια να συναντηθούμε. Τον συνάντησα όταν είχα πάει για βελονισμό και αγκαλιαστήκαμε», είπε. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που βρέθηκαν, αλλά πάντα μάθαινε νέα του.

«Είχα από το περιβάλλον πληροφόρηση. Ο άνθρωπος ο δικός του που τον φρόντιζε τον αγαπούσε τον Γιώργο. Ήθελα να συμβάλλω οικονομικά. Με είχε διαβεβαιώσει ότι είχε αναλάβει μια κυρία της επιχειρηματικής ζωής. Ο Σταμάτης Φασουλής πήγαινε κάθε μέρα για να του πάει φαγητό εκεί που ήταν. Έπειτα ο Γιώργος έφυγε και δεν ειδοποιήθηκε ο Σταμάτης» σχολίασε ως προς το γεγονός ότι είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ανάμεσα σε όσα ανέφερε ήταν και το πως η σχέση της με τον Γιώργο Μαρίνο επηρέασε την προσωπική της ζωή. «Όταν ο Γιώργος μου έκανε την πρόταση, εγώ ήμουν ερωτευμένη με κάποιον. Ο Γιώργος ήταν γενναιόδωρος.

Ο άνθρωπος που εγώ ήμουν ερωτευμένη ήρθε μια μέρα απροειδοποίητα και βρήκε 100 κόκκινα τριαντάφυλλα από τον Γιώργο και με ρωτούσε που τα βρήκα. Αυτό έγινε αιτία για να χωρίσω. Το κλάμα που είχα ρίξει. Σε πέντε μέρες έχασα 3 κιλά. Δεν έπινα ούτε νερό. Ήταν ένα δράμα. Παρόλα αυτά ο Γιώργος μου έδωσε πολλά και τον ευχαριστώ», κατέληξε.