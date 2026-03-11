Το ξαφνικό γλέντι που στήθηκε στο μετρό Σύνταγμα με την Ανδρομάχη να τραγουδάει τον «Λευτέρη»

Το βίντεο με την Ανδρομάχη να τραγουδάει τον «Λευτέρη» της Αλίκης Βουγιουκλάκη και το αναπάντεχο γλέντι που στήθηκε στον σταθμό μετρό Σύνταγμα έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου τα τελευταία εικοσιτετραώρα και είναι το πιο viral βίντεο που παίζει και ξαναπαίζει αυτή τη στιγμή στο TikTok.
Η 31χρονη τραγουδίστρια Ανδρομάχη εμφανίστηκε πριν τρεις ημέρες στο Σύνταγμα, μαζί με ένα σύνολο μουσικών και χορευτών και ερμήνευσε τον θρυλικό «Λευτέρη» κάνοντας για μερικά λεπτά τον κόσμο να σταματήσει ό,τι κάνει και να χαρεί τη στιγμή.
Όσο βρέθηκαν τυχαία ή περνούσαν από το μετρό Σύνταγμα, δεν περίμεναν σε καμία περίπτωση το τι θα τους επιφύλασσε εκείνο το πρωί.
Το βίντεο έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral με τον κόσμο να αποθεώνει την ερμηνεία της τραγουδίστριας ενώ υπάρχουν ειδικές αναφορές στα σχόλια για τον content creator Γιάννη Κατινάκη που εμφανίζεται επίσης στο βίντεο να χορεύει.
Η Ανδρομάχη έγινε γνωστή μέσω της συμμετοχής της στο The Voice of Greece ενώ το 2022 εκπροσώπησε την Κύπρο στον διαγωνισμό της Eurovision. Από τα πιο γνωστά της τραγούδια είναι το Πάρε Ρεπό, το κομμάτι Δε Μας Χωρίζει Τίποτα με τον Γιώργο Λιβάνη και το Καλέ… Ποιος Είναι Αυτός; με πάνω από 6 εκατομμύρια ακροάσεις στο Spotify και 15 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.
