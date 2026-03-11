Νέο «κροσέ» από Κωνσταντοπούλου: «Θα ζητήσω συλλήψεις υπουργών - Ο Βορίδης εκβίαζε το Μαξίμου»

Συνέχισε την «πολεμική» της σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τους σοβαρούς χαρακτηρισμούς που εξακοντίστηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση στη Βουλή.

Τόνισε μεταξύ άλλων ότι «ο Μάκης Βορίδης εκβίαζε το Μέγαρο Μαξίμου. Υπήρχε αλληλοεκβιασμός Μητσοτάκη, Βορίδη, Μαξίμου». Συμπλήρωσε, δε, ότι «τον Βάρα τον πίεσαν να καταθέσει, είχε στείλει υπόμνημα στον Μυλωνάκη και εκείνος το είχε υπεξαγάγει»

Η κυρία Κωνσταντοπούλου προανήγγειλε προσφυγή της στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και τόνισε ότι «θα ζητήσω συλλήψεις υπουργών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Κωνσταντοπούλου σε ΝΔ: «Δράτε σαν μαφία»

Υπενθυμίζεται ότι χθες στη Βουλή άναψε «φωτιές» ένα έγγραφο που κατέθεσε ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με το οποίο ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Γρηγόρης Βάρρας, είχε προειδοποιήσει τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη για την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος.

Το εμπιστευτικό σημείωμα στάλθηκε στις 27 Ιουλίου του 2020. Σύμφωνα με τον κ. Μεϊκόπουλο, στο έγγραφο περιέχονται και εννέα προτάσεις του κ. Βάρρα προς τον πολιτικό του προϊστάμενο, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο.

«Πείτε αμέσως στον κύριο Βορίδη ότι έχει πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγόρησε τον πρώην υπουργό για «ψευδορκία στην Εξεταστική, γιατί είπε ότι ουδέποτε είχε λάβει ενημέρωση από τον κύριο κ. Βάρρα για το τι συμβαίνει με το εθνικό απόθεμα. Απέκρυψε έγγραφα και συκοφάντησε».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από την πλευρά της, κατηγόρησε τα μέλη της κυβέρνησης για αλληλοεκβιασμούς και μαφία. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ισχυρίστηκε πως, το έγγραφο και το γεγονός ότι ήρθε τώρα στο «φως» αποδεικνύει ότι, μεταξύ Βορίδη και Μεγάρου Μαξίμου (στο οποίο βρίσκεται μετά την αποπομπή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γρηγόρης Βάρρας) υπάρχει αλληλοεκβιασμός.

«Γι’ αυτό διοχετεύονται αυτά τα έγγραφα, επειδή δεν χάρηκε ο Βάρρας που είναι συνεργάτης του πρωθυπουργού, που τη γλυτώσατε από την Εξεταστική», επισήμανε και περιέγραψε την κατάσταση ως, «κράτα με να σε κρατώ και ισορροπία τρόμου ταυτόχρονα».

Στη συνέχεια, σχολίασε απευθυνόμενη προς τον πρώην υπουργό ότι, το έγγραφο, «ή είναι πλαστό ή γνωρίζετε ότι κάποιος το κατέστρεψε και από καταστροφή στοιχείων έχετε υψηλό ρεκόρ. Σαν μαφία δράτε.

Το ζήτημα είναι αν η μία μαφία θα εξουδετερώσει την άλλη ή αν θα τηρήσετε την ομερτά για να επιβεβαιώσετε», είπε και κατέληξε προς τον Μάκη Βορίδη: «ο "μεγάλος" όταν έρθει η ώρα θα κάψει όποιον χρειαστεί για να σώσει το τομάρι του».