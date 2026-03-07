ΑΕΚ - Προμηθέας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Επιστροφή στη δράση στη Stoiximan GBL με την 20ή αγωνιστική να ανοίγει στα Άνω Λιόσια εκεί που η ΑΕΚ υποδέχεται τον Προμηθέα. ΑΕΚ - Προμηθέας στις 12:45 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Η ΑΕΚ, πριν τη διακοπή, επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, στην όγδοη συνεχόμενη επιτυχία της στην κατηγορία, σερί μέσα από το οποίο πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα για την 3η θέση της κανονικής περιόδου. Στα έξι από αυτά τα οχτώ παιχνίδια δεν δέχτηκε περισσότερους από 76 πόντους, στοιχείο που δείχνει πού στηρίχτηκε, μεταξύ άλλων, γι’ αυτό το σερί.

Ο Προμηθέας Πάτρας αγνοεί τη νίκη μέσα στο 2026, αφού η τελευταία ήταν εκείνη της 28ης Δεκεμβρίου στο Περιστέρι και αφού έκτοτε υποχρεώθηκε σε έξι διαδοχικές ήττες. Μία από τις εξηγήσεις αυτού του αρνητικού σερί είναι και η αμυντική επίδοση της αχαϊκής ομάδας αφού είχε παθητικό 95 πόντων κατά μέσο όρο.

GBL: Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής

Σάββατο 7 Μαρτίου

ΑΕΚ - Προμηθέας 12:45

Καρδίτσα - Μύκονος 16:00

Περιστέρι - Πανιώνιος 18:15

Άρης - Μαρούσι 18:15

Κυριακή 8 Μαρτίου

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 13:00

Ηρακλής - Παναθηναϊκός 16:00

Η κατάταξη στο μπάσκετ

1. Ολυμπιακός 18-0

2. Παναθηναϊκός 15-3

3. ΑΕΚ 13-4

4. ΠΑΟΚ 11-5

5. Άρης 9-7

6. Περιστέρι 8-9

7. Μύκονος 7-10

8. Ηρακλής 7-10

--------------------------

9. Προμηθέας 6-11

10. Πανιώνιος 5-12

11. Κολοσσός 5-13

12. Καρδίτσα 4-14

--------------------------

13. Μαρούσι 4-14