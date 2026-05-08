ΑΕΚ - Ρίτας Βίλνιους: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΚ μετά από τη μεγάλη της νίκη επί της Μάλαγα θα διεκδικήσει το φετινό Basketball Champions League αντιματωπίζοντας στον τελικό του Final-4 τη Ρίτας από το Βίλνιους της Λιθουανίας. Η αναμέτρηση ΑΕΚ - Ρίτας Βίλνιους θα διεξαχθεί το Σαββάτου 9 Μαΐου στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 4.
Η Ένωση το Σάββατο θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της μετά από το Κυπελλούχων του 1968, το Κύπελλο Σαπόρτα του 2000 και το BCL του 2018 BCL.
Σημειώνεται πως νωρίτερα, στις 18:00, θα γίνει το τζάμπολ του μικρού τελικού, Μάλαγα - Τενερίφη.
