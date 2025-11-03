ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς: Τι ώρα παίζουν την Πέμπτη- Το κανάλι που το δείχνει

Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Πέμπτη (06/11) στην Opap Arena τη Σάμροκ Ρόβερς για την τρίτη αγωνιστική της league phase του Conference League με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 4.
Η «Ένωση» προέρχεται από το θριαμβευτικό 6-0 επί της Αμπερντίν ενώ στην πρεμιέρα ηττήθηκε από την Τσέλιε με 3-1.
Η ιρλανδική ομάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσης του βαθμολογικού πίνακα χωρίς βαθμό, αφού έχει ηττηθεί από Τσέλιε (εντός έδρας 2-0) και Σπάρτα Πράγας με 4-1 στην Τσεχία.
- Στο πιο φτηνό ξενοδοχείο του κόσμου το κρεβάτι κοστίζει μόλις 25 σεντς: Υπέροχη θέα, δωρεάν οι κοριοί
- Η μεγάλη κόντρα Χατζηδάκη-Μαρινάκη, το άβατο της Κρήτης και η μισή διάψευση Καρυστιανού για το κόμμα
- Κίλι Σφακιανάκη: Η γνωριμία με τον Νότη, τα δίδυμα και ο ξαφνικός θάνατος
- Νίκος Παπαδόπουλος: Το θαύμα του Λεβαδειακού, η μπουνιά στο Γεντί Κουλέ και η αποβολή μαμούθ κόντρα στον Ολυμπιακό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.