ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς: Τι ώρα παίζουν την Πέμπτη- Το κανάλι που το δείχνει

ΑΕΚ εναντίον Σάμροκ Ρόβερς την Πέμπτη (06/11) για τη league phase του Conference League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

AEK - Αμπερντίν
Φάση από το ματς AEK - Αμπερντίν | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Πέμπτη (06/11) ​​​​​​στην Opap Arena τη Σάμροκ Ρόβερς για την τρίτη αγωνιστική της league phase του Conference League​​​​​ με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 4.

Η «Ένωση» προέρχεται από το θριαμβευτικό 6-0 επί της Αμπερντίν ενώ στην πρεμιέρα ηττήθηκε από την Τσέλιε με 3-1.

Η ιρλανδική ομάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσης του βαθμολογικού πίνακα χωρίς βαθμό, αφού έχει ηττηθεί από Τσέλιε (εντός έδρας 2-0) και Σπάρτα Πράγας με 4-1 στην Τσεχία.

 

