ΑΕΚ: Τα χρήματα που έχει εξασφαλίσει κι αυτά που διεκδικεί

Η ΑΕΚ άρχισε τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Champions League με νίκη! Ο Δικέφαλος επικράτησε της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και αύξησε τα ελάχιστα έσοδα από την UEFA.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας είχαν εξασφαλίσει 23.256.900 ευρώ από την παρουσία τους στη League Phase της και έβαλε στο ταμείο της ακόμα 2,1 εκατομμύρια ευρώ!

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