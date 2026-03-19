ΑΕΚ - Τσέλιε 0-2: Πρόκριση στους «8» μέσα σε κρύο ιδρώτα

Τα εύκολα... δύσκολα ήθελε να κάνει η ΑΕΚ, αλλά τελικά σφράγισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Conference League μετά την ήττα της με 0-2 στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας από την Τσέλιε, όπως γράφει το gazzetta.

Οι κιτρινόμαυροι έπειτα από το 0-4 του πρώτου αγώνα της Σλοβενίας μπήκαν με χαλαρότητα και συνολικά κάκιστη νοοτροπία και βρέθηκαν με δύο γκολ πίσω στο σκορ στο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο σοβαρεύτηκαν και παρά την ήττα τσέκαραν και τυπικά το εισιτήριο για τους «8» περιμένοντας εκεί είτε τη Ράγιο Βσγεκάνο (που είναι το επικρατέστερο να συμβεί) είτε τη Σάμσουνσπορ.

ΑΕΚ - Τσέλιε: Έτσι έπαιξαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ είχε μόλις μια αλλαγή στην ενδεκάδα του σε σχέση με το πρώτο ματς στη Σλοβενία, ξεκινώντας αυτή τη φορά τον Κοϊτά στην κορυφή της επίθεσης πλάι στον Γιόβιτς, με τον Κουτέσα στην αριστερή πλευρά, τον Γκατσίνοβιτς στη δεξιά και τον Μαρίν με τον Πινέδα δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Στο τέρμα ήταν ο Στρακόσα και η τετράδα της άμυνας αποτελούνταν από τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα. Για την Τσέλιε ο Βίτορ Καμπέλος επέλεξε τον Σλούγκα στην εστία, τους Νιέτο, Μπέιγκερ, Τουτίσκινας και Βουκλίσεβιτς τετράδα στην άμυνα, τους Τσάλουσιτς, Σέσλαρ και Ντάνιελ τριάδα στον άξονα, τους Βάντσας και Ιοσίφοφ στα άκρα της επίθεσης και στην κορυφή τον Πόπλατνικ.

Ο Νίκολιτς μπορεί να είχε ζητήσει σοβαρότητα παρά το 0-4 του πρώτου αγώνα, όμως οι παίκτες του μάλλον ήταν σε... άλλο γήπεδο με τους κιτρινόμαυρους να είναι ασόβαροι ανασταλτικά και δημιουργικά και να μένουν πίσω στο σκορ με 0-2 στο ημίχρονο. Η Ένωση ήταν χωρίς εντάσεις, χωρίς σωστή νοοτροπία προσπαθώντας να διαχειριστούν το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα και από το 13' είδαν την Τσέλιε να παίρνει το προβάδισμα. Ο Ιοσίφοφ έφυγε στην πλάτη του Πήλιου, μπήκε στην περιοχή και το πλασέ του κόντραρε στον Μουκουντί και κατέληξε στα δίχτυα για το 0-1.

Η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε βρει σχετικά γρήγορα την ισοφάριση στο 19' όταν ο Γκατσίνοβιτς πίεσε ψηλά, έκλεψε, αλλά ο Κουτέσα απέναντι από τον Σλούγκα δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Τρία λεπτά αργότερα η Τσέλιε απείλησε με δεύτερο γκολ όταν ο Σέσλαρ με μακρινή σκαστή εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στο κάθετο του Στρακόσα, με την ΑΕΚ να... ξυπνάει περίπου από το μισάωρο και έπειτα χωρίς όμως να δημιουργεί απειλητικές στιγμές πέρα από ένα κακό πλασέ του Ρότα από πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή στο 39' που κατέληξε πάνω στον Σλούγκα.

Τα... καμπανάκια άρχισαν να ηχούν πιο δυνατά για την ΑΕΚ στο 42' με την Τσέλιε να κάνει το 0-2. Η αμυντική λειτουργία της Ένωσης ήταν ξανά χαλαρή, ο Νιέτο πλάγια μέσα από την περιοχή εκμεταλλεύτηκε την κάκιστη αντίδραση του Ρότα στο μαρκάρισμα και πέρασε την μπάλα κάτω από τον Στρακόσα με τον αφύλακτο Βάντσας πάνω στη γραμμή να την σπρώχνει στα δίχτυα για το 0-2. Ένα στρώσιμο του Κουτέσα στον Μαρίν με το σουτ του τελευταίου να μην βρίσκει στόχο ήταν ό,τι καλύτερο μπόρεσε να κάνει η σοκαρισμένη ΑΕΚ ως το τέλος του πρώτου μέρους με τις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας να γιουχάρουν τους παίκτες του Νίκολιτς καθώς αυτοί κατευθύνονταν στα αποδυτήρια.

Η πρώτη δήλωση της ΑΕΚ ότι είναι στο ματς ήρθε με την έναρξη το δευτέρου μέρους, όταν ο Κοϊτά έκλεψε, μπήκε με φόρα στην περιοχή, αλλά το σουτ που επιχείρησε κόντραρε πάνω σε σώμα αμυντικού της Τσέλιε κι ενώ είχε τροχιά προς την εστία. Οι κιτρινόμαυροι είχαν μπει με περισσότερο νεύρο στο δεύτερο μέρος, με τον Νίκολιτς να αλλάζει και τα δύο άκρα του με Γκατσίνοβιτς και Κουτέσα να βγαίνουν και Μάνταλο και Ελίασον να τους αντικαθιστούν και τον Μαρίν στο 53' να δοκιμάζει το καλό του πόδι βρίσκοντας τον Σλούγκα σε ετοιμότητα.

Η ΑΕΚ έβγαζε πλέον σωστή και σοβαρή νοοτροπία στο χορτάρι, αλλά έπρεπε να βρει και γκολ για να ηρεμήσει. Αυτό δεν ερχόταν γιατί η ΑΕΚ είχε σταματήσει πλέον να δημιουργεί, αλλά τουλάχιστον δεν δεχόταν απειλές όπως το πρώτο μέρος στα μετόπισθεν καθώς έπαιζε με συγκέντρωση και σοβαρότητα. Στο 85' πάντως ένα σουτ του Βάντσας που βρήκε χώρο έφυγε ψηλά άουτ προς ανακούφιση σε όλη τη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ να φεύγει ηττημένη με 0-2, αλλά με το εισιτήριο της πρόκρισης στα προημιτελικά. Στο φινάλε και συγκεκριμένα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γιόβιτς είχε την ευκαιρία να μειώσει, αλλά δεν μπόρεσε να πλασάρει τον Σλούγκα.