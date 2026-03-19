Η κατάρριψη των πυραύλων από την ελληνική συστοιχία Patriot που εδρεύει στη Σαουδική Αραβία φαίνεται να δημιουργεί νέα δεδομένα για τον ρόλο και τη θέση της Ελλάδας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο Νίκος Δένδιας επαίνεσε το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων επισημαίνοντας ταυτόχρονα πως η προστασία που παρέχουν στα διυλιστήρια της περιοχής καθίσταται απαραίτητη για λόγους πληθωρισμού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, λίγη ώρα μετά επεσήμανε πως οι ελληνικές δυνάμεις έδρασαν αμυντικά στο πλαίσια ανάλογης συμφωνίας που υπάρχει με τη Σαουδική Αραβία από το 2021.

Παρ' όλα αυτά, τα ερωτήματα που εγείρονται είναι σοβαρά. Επικοινωνήσαμε με τον Στέλιο Φωτεινόπουλο, πολιτικό αναλυτή σε θέματα Ευρωπαϊκής και Δημόσιας Πολιτικής ώστε να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό που συμβαίνει με την παρουσία Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας στη Μέση Ανατολή και ταυτόχρονα, τι είδους εξελίξεις δύναται να πυροδοτήσει αυτή η ενέργεια της Ελλάδας.

«De facto συμμετοχή στη σύρραξη»

Πολεμικό Μουσείο του Ιράν στην Τεχεράνη | Shutterstock

Υπάρχει γενικότερα η απορία μετά από αυτό που συνέβη, είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν;

Νομίζω η δήλωση του Νίκου Δένδια περίπου το περιέγραψε. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη ερμηνεία. Ο ίδιος παραδέχεται το αξιόμαχο των δυνάμεων και με αυτόν τον τρόπο, βάζει την Ελλάδα στο χάρτη. Θα το πω απλά. Μιλάμε για ελληνικό στρατό εκτός συνόρων και μάλιστα, με την αποστολή να προστατεύει πετρέλαια άλλης χώρας. Πρόκειται για 130 άτομα στρατιωτικής δύναμης. To αρκτικόλεξο ΕΛΔΥΣΑ (Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας) περιγράφει το πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας.

Όταν μιλάμε για υπεράσπιση κρίσιμων εγκαταστάσεων της Aramco, μιλάμε για την καρδιά της πετρελαϊκής παραγωγής της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι η Ελλάδα εμπλέκεται άμεσα. Η υπεράσπιση της Aramco δεν συνιστά εμπλοκή, η κατάρριψη όμως των βαλλιστικών πυραύλων εν μέσω πολέμου είναι de facto συμμετοχή σε μια σύρραξη που η Ελλάδα ούτε έχει ξεκινήσει ούτε και έχει στρατηγικά συμφέροντα για τη συνέχισή της.

Ουσιαστικά, ο ρόλος της μονάδας αυτής είναι η υπεράσπιση των διυλιστηρίων της Σαουδικής Αραβίας;

Ναι, πρόκειται για μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας από το 2021. Αφορά μια νέα μονάδα που όπως είπαμε λέγεται ΕΛΔΥΣΑ. Η συγκεκριμένη μονάδα συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Οι συγκεκριμένοι βαλλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονταν προς τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Aramco, της κρατικής εταιρείας πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Οι Patriot προσφέρουν δυνατότητα αντιβαλλιστικής άμυνας. Η συγκεκριμένη μονάδα διοικείται από τη βάση της Τανάγρας. Με ό,τι κι αν σημαίνει αυτό...

Άρα, η εντολή δόθηκε από την Τανάγρα.

Σωστά, η μονάδα της ΕΛΔΥΣΑ διοικείται από εκεί.

Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα;

Καπνοί σε διυλιστήριο στο Ιράν | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ABEDIN TAHERKENAREH

Πάντως, έχουμε να κάνουμε με την υπεράσπιση μιας χώρας που δεν είναι στο ΝΑΤΟ.

Μα δεν πρόκειται για πόλεμο του ΝΑΤΟ. Δεν συμμετέχουν χώρες του ΝΑΤΟ. Η μόνη αναλογία που θα μπορούσαμε να πούμε είναι αυτή της Κύπρου που εστάλησαν δυνάμεις για την υπεράσπιση του νησιού. Η Κύπρος όμως είναι ευρωπαϊκό έδαφος. Είναι εντελώς διαφορετικό. Υπήρξε κινητοποίηση από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπερασπιστούν το νησί που είναι κράτος - μέλος. Εδώ όμως δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο.

Μιλάμε για ένα διαφορετικό ερώτημα που έχει να κάνει με τη συμμετοχή του ελληνικού στρατού ο οποίος χρησιμοποιείται όχι για την άμυνα της χώρας αλλά για τις ενεργειακές υποδομές άλλων χωρών. Και μάλιστα χωρών που είναι ισλαμικές μοναρχίες. Εδώ προκύπτει το ερώτημα: πότε ακριβώς αποφασίσαμε ο στρατός να χρησιμοποιείται όχι για την άμυνα της Ελλάδας αλλά για την υπεράσπιση του πετρελαίου άλλων χωρών;

Τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα;

Νομίζω ότι είναι αχαρτογράφητα τα νερά, όπως και προ ενός μήνα δεν συζητούσε κανείς για το Ακρωτήρι αν πρόκειται για πιθανό στόχο μέχρι που συνέβη. Θεωρώ πως ξεκλειδώνουμε πίστες. Δεν θέλω να μεταφέρω κακά νέα αλλά μπαίνουμε σε μια κατάσταση που εγκυμονεί κινδύνους. Επίσης, με προβληματίζει παρά πολύ η ελαφρότητα των Ελλήνων αξιωματούχων.

Η δήλωση Δένδια παραδείγματος χάριν πως η προστασία της Aramco γίνεται για να προστατευθεί και ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι όχι απλώς ανιστόρητη αλλά και επικίνδυνη για την εθνική άμυνα. Αν ήταν έτσι, θα έπρεπε η Ελλάδα να στέλνει παντού στρατό, οπουδήποτε υπάρχουν συγκρούσεις με φόντο την ενέργεια, από τη Βενεζουέλα μέχρι τον Αρκτικό Κύκλο. Με προβληματίζει αν καταλαβαίνουν πραγματικά τι συμβαίνει.