Μαρινάκης για κατάρριψη πυραύλων από ελληνικούς Patriot: «Δεν συνιστά επίθεση, ήταν αμυντική ενέργεια»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε σήμερα (19/03) για την κατάρριψη ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Υπενθυμίζεται ότι, τα ελληνικά συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν έπειτα από συναγερμό για απειλή, ενώ εκτοξεύθηκαν δύο πύραυλοι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι «πρόκειται» για αμυντική ενέργεια της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, ο Παύλος Μαρινάκης διευκρίνησε: «Οι πύραυλοι βρίσκονταν εκεί στο πλαίσιο διμερούς αμυντικής συμφωνίας από το 2021. Όταν αντιμετωπίζεις μία επίθεση, κάνεις άμυνα και έδειξαν το πόσο έχουν αναβαθμιστεί οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις».

Πρόσθεσε ότι «η ελληνική πυροβολαρχία δεν ενεπλάκη σε επίθεση». Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, δεν υπήρξε επίθεση των ελληνικών Patriot. Η συμμετοχή τους στην επιχείρηση «δεν συνιστά ούτε κλιμάκωση, ούτε επίθεση».

Έπειτα, υπογράμμισε ότι η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχες είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί, ενώ επανέλαβε ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις έμμεσα, αλλά με σαφήνεια προστατεύουν το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών».

Δένδιας: «Θα ήθελα να συγχαρώ τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφεραν»

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υπογράμμισε νωρίτερα για το περιστατικό: «Η ελληνική συστοιχία patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν και κατευθυνόμενους σε διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας.

Η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί τόσο καιρό και έμμεσα αλλά σαφώς προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Η διαρκής αύξηση των τιμών του πετρελαίου αποτελεί μία τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής των Ελλήνων, των Ευρωπαίων, των κατοίκων όλου του πλανήτη. Η δημιουργία πληθωρισμού και ακρίβειας, μας απειλεί επίσης και είναι μία μεγάλη απειλή.

Η προστασία διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου, έχει σε αυτήν την συγκυρία, μία μεγάλη σημασία.

Θα ήθελα να συγχαρώ τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφεραν».