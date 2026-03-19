Τέμπη: Οργή Καρυστιανού για τη διακοπή της δίκης - «Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε»

Για τις 2 Απριλίου αναβλήθηκε η δίκη για τα βίντεο από την εμπορική αμαξοστοιχία των Τεμπών και η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε την αγανάκτησή της τόσο για την στάση των εισαγγελέων όσο και για τα ψηφιακά αρχεία που βρέθηκαν στο κινητό του μάρτυρα.

Συγκεκριμένα δήλωσε από τη Λάρισα: «Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Είμαστε σε ένα δικαστικό μέγαρο στο οποίο ψάχνουμε να βρούμε τους εισαγγελείς, οι οποίοι φεύγουν χωρίς να τους πάρουμε χαμπάρι μόλις γυρίσουμε την πλάτη μας.

Κλειδώνουν γραφεία, εξαφανίζονται από τους χώρους, μένουν γραμματείς οι οποίες δεν γνωρίζουν να μας δώσουν καμία πληροφορία, και μας ζητάνε αιτήσεις: «Κάντε μία αίτηση, ξανακάνετε μία αίτηση». Έτσι προχωρά η υπόθεση στο έγκλημα των Τεμπών».

Στη συνέχεια για τα νέα αρχεία που προέκυψαν στο κινητό του μάρτυρα από τον τόπο του δυστυχήματος ανέφερε: «Και μόνο το ότι αρνούνται να μας δώσουν πρόσβαση να ελέγξουμε και εμείς τι είναι αυτά τα αρχεία που βρέθηκαν σε αυτό το κινητό, δείχνει ακριβώς το φόβο τους και δικαιολογεί πλήρως για ποιο λόγο εξαφανίστηκαν απ’ την αρχή τα βίντεο. Όπως έχω ξαναπεί, αυτή η δίκη δεν έπρεπε ποτέ να ξεκινήσει, διότι τα βίντεο έπρεπε να υπήρχαν.

Σαν πολίτης, λοιπόν, θα πω ότι αυτή η ντροπιαστική εικόνα είναι μια επιβεβαίωση ότι ο θεσμός της δικαιοσύνης δεν υπάρχει. Ας το μάθουμε όλοι. Όλοι οι συμπολίτες μας. Πραγματικά έχει καταλυθεί πλήρως ο θεσμός της δικαιοσύνης. Μέσα υπάρχουν τρομαγμένοι άνθρωποι, φοβισμένοι. Εκβιάζονται; Τι άλλο μπορεί να συμβαίνει, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Ανοίγουν τον ποινικό κώδικα, ψάχνουν να βρουν παραθυράκια για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, και δεν μπορούν.

Πάμε λοιπόν σε μία δίκη η οποία ούτως ή άλλως είναι κολοβή, γιατί δεν έχει γίνει σωστή ανάκριση από τον κ. Μπακαΐμη, ο οποίος προστατεύεται μέσα από συναδέλφους του μέσα σε αυτό το ίδιο κτίριο, στο οποίο υποτίθεται θα ξεκινήσει η δίκη για να βρούμε την αλήθεια. Καμία, λοιπόν, αλήθεια δεν πρόκειται να βρεθεί από τη Δευτέρα στη Μεγάλη Δίκη.

Θα συνεχίσει το μπάζωμα όπως ακριβώς γίνεται κατά παράδοση σε αυτό το κτίριο. Θεωρούμε, λοιπόν, εγώ σαν πολίτης, ότι εδώ πέρα μέσα υπάρχει μία οργάνωση όπου ο ένας συγκαλύπτει τον άλλον, και επομένως πραγματικά θεωρώ ότι η δίκη θα πρέπει οπωσδήποτε να φύγει από το δικαστικό μέγαρο Λάρισας και να πάει κάπου αλλού, να έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες για να βρούμε την αλήθεια για τα παιδιά μας», σημείωσε η Μαρία Καρυστιανού, όπως μεταφέρει το onlarissa.gr.

Ζωή Κωνσταντοπούλου για διακοπή δίκης: «Γιατί κατέρρευσε η πρόεδρος επί της έδρας και έχει εξαφανιστεί;»

Με τη σειρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τοποθετήθηκε για τη διακοπή της δίκης και μεταξύ άλλων δήλωσε: «Ζητάμε την κίνηση της αυτόφορης διαδικασίας κατά των εμπλεκόμενων δικαστών και εισαγγελέων και υπαλλήλων και θα πράξουμε όλες τις νόμιμες ενέργειες».

Αναλυτικότερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρος δήλωσε: «Από το πρωί σήμερα, από τις 9 η ώρα και επί 3 ώρες συγγενείς, δικηγόροι, γονείς, άνθρωποι που χάσανε τους ανθρώπους τους, τους σκοτώσανε τους ανθρώπους τους, και προσκρούσανε σε μία στημένη ανάκριση, και τώρα τους ετοιμάζουνε μία στημένη δίκη την επόμενη Δευτέρα, ζητάνε τα πειστήρια που κατασχέθηκαν από το δικαστήριο στις 6, 7 και 9 Μαρτίου, και αποτυπώνουν τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση των τρένων. Πειστήρια που αποκαλύψαμε εμείς ότι υπάρχουν, γιατί ο ανακριτής τα έθαψε και οι πραγματογνώμονες τα κράτησαν κρυμμένα.

Εδώ και 9 μέρες έχει διακοπεί κάθε διαδικασία με μία σκηνοθετημένη ή αληθινή κατάρρευση επί της έδρας της δικαστή που ήτανε αρμόδια να χορηγήσει τα αντίγραφα αυτών των πειστηρίων, της κ. Ζαχαριάδη. Εδώ θα μιλάμε με ονόματα. Η εισαγγελέας της έδρας, η κ. Χριστοφοράκου, σήμερα δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι έχει η συνάδελφός της.

Η γραμματέας της έδρας δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι έχει η συνάδελφός της. Η προϊσταμένη του Πρωτοδικείου, κ. Μυλωνά, είναι κι αυτή σήμερα ασθενής.

Για την ακρίβεια, είναι ασθενής ο σύζυγός της και δεν μπορεί να έρθει στο Πρωτοδικείο του οποίου προΐσταται αμειβόμενη από τον ελληνικό λαό. Η εισαγγελέας κ. Παπαϊωάννου, αυτή που εμπόδισε τις εκταφές από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα, είναι κι αυτή κάπου, ούτε αυτή στην υπηρεσία της.

Ανακαλύψαμε ότι τους συγγενείς ακολουθούσε ασφαλίτης με πολιτικά, ο οποίος άκουγε και κρυφάκουγε τι λέγαμε μεταξύ μας και τι λέγαμε στα εισαγγελικά και δικαστικά γραφεία στα οποία απευθυνθήκαμε για να πάρουμε τα αντίγραφα των πειστηρίων. Θέλω να δηλώσω με όλη την ένταση της ψυχής μου ότι είμαστε ενώπιον μίας αυτόφορης, κακουργηματικής και αξιόποινης συμπεριφοράς δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, οι οποίοι από την Τρίτη 10 Μαρτίου μέχρι και σήμερα, εμποδίζουν την πρόσβαση γονέων, συγγενών και συνηγόρων στα κατασχεμένα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αυτά που αποτυπώνουν δηλαδή όλα εκείνα τα οποία ήθελε να κρύψει η κυβέρνηση.

Είμαστε ενώπιον αξιόποινων πράξεων για τις οποίες θα γίνουν μηνύσεις τώρα από τους συγγενείς, που είναι ενωμένοι σε αυτήν την πάρα πολύ δύσκολη μάχη και χρειάζονται την στήριξη όλης της κοινωνίας απέναντι σε ένα παρακράτος που φτάνει να τους παρακολουθεί, που φτάνει να στέλνει ασφαλίτες να παρακολουθούν τους συγγενείς και να μην δηλώνουν τα στοιχεία τους. Και να μην δηλώνουν πώς ονομάζονται, με ποια εντολή είναι εκεί, αλλά την ίδια ώρα να κρατούν στοιχεία και να ενημερώνουν τηλεφωνικώς.

Τα πειστήρια αυτά τα οποία ζητάμε είναι εξαιρετικής σημασίας και δεν μπορεί να διεξαχθεί καμία δίκη, ούτε φυσικά η δίκη της Δευτέρας, να το ξέρουν όλοι αυτό και το αντιλαμβάνεστε, χωρίς τα πειστήρια αυτά και πολλά άλλα που έχουνε αποκρυφτεί. Τέλος, θέλω να καταθέσω ως συνήγορος την πεποίθησή μου ότι έχουμε εκβιαζόμενους δικαστές».

Αναφορικά με την πρόεδρο η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Είδαμε σήμερα μία πρόεδρο να τρέμει μπροστά μας και να παίρνει τηλέφωνα μπροστά μας, την πρόεδρο υπηρεσίας. Είδανε οι συνάδελφοι και οι συγγενείς την περασμένη Τρίτη μια άλλη πρόεδρο να καταρρέει κλαίγοντας επί της έδρας και γνωρίζουμε ότι στις 10 Μαρτίου ήταν εδώ ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ο κ. Χριστόφορος Σεβαστίδης. Αυτός που είναι πολυγραφότατος σε δελτία τύπου για την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών, επιτιθέμενος σε εμάς, στους συγγενείς, στους συνηγόρους, σε όποιον αμφισβητεί τις διαδικασίες που γίνονται εδώ και υπερασπιζόμενος επίορκους δικαστές και εισαγγελείς και υπεραμυνόμενος αξιόποινων πράξεων. Τι ήρθε να κάνει ο κύριος Σεβαστίδης στις 10 Μαρτίου εδώ;

Γιατί κατέρρευσε η πρόεδρος επί της έδρας και έχει εξαφανιστεί; Τι έχει πάθει η πρόεδρος που δεν το ξέρει ούτε η εισαγγελέας, ούτε η γραμματέας, ούτε κανείς και δικαιολογεί αναρρωτική άδεια για άγνωστη αιτία και άγνωστη ασθένεια μέχρι τις 30 Μαρτίου; Η δική μας απόφαση και πεποίθηση είναι ότι μόνον ο αγώνας εκείνων που έχασαν τους ανθρώπους τους, εκείνων που τους σκότωσαν τους ανθρώπους τους, μόνον αυτός ο αγώνας μπορεί να φέρει την αλήθεια. Ζητάμε την κίνηση της αυτόφορης διαδικασίας κατά των εμπλεκόμενων δικαστών και εισαγγελέων και υπαλλήλων και θα πράξουμε όλες τις νόμιμες ενέργειες».