ΑΕΛ - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Με την αναμέτρηση ΑΕΛ - ΑΕΚ στη Λάρισα συνεχίζεται σήμερα η 4η αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 17:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CosmoteSport 1.
Η γηπεδούχος ΑΕΛ, δεν έχει κάνει ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα, καθώς στα τρία πρώτα της παιχνίδια μετρά δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Αντίθετα η «Ένωση» έχει το απόλυτο με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, δίχως μάλιστα να έχει δεχθεί γκολ.
Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο τεχνικός της ΑΕΛΓιώργος Πετράκης για την αποψινή αναμέτρηση είναι οι: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Παπαγεωργίου, Κοσονού, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάννης, Παντελάκης, Τσάκλα, Σουρλής, Στάικος, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Βαρσάμης, Τούπτα, Μούργος, Γιούσης, Ουάρντα, Πασάς και Γκαράτε.
Το πρόγραμμα της ημέρας
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, 2025
ΑΕΛ - ΑΕΚ (17:30)
Λεβαδειακός - ΟΦΗ (18:00)
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00)
