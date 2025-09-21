Μενού

ΑΕΛ - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

ΑΕΛ - ΑΕΚ σήμερα για την 4η αγωνιστική της Super League.

Λεβαδειακός - ΑΕΚ LIVE
Eurokinissi
Με την αναμέτρηση ΑΕΛ - ΑΕΚ στη Λάρισα συνεχίζεται σήμερα η 4η αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 17:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CosmoteSport 1.

Η γηπεδούχος ΑΕΛ, δεν έχει κάνει ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα, καθώς στα τρία πρώτα της παιχνίδια μετρά δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Αντίθετα η «Ένωση» έχει το απόλυτο με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, δίχως μάλιστα να έχει δεχθεί γκολ.

Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο τεχνικός της ΑΕΛΓιώργος Πετράκης για την αποψινή αναμέτρηση είναι οι: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Παπαγεωργίου, Κοσονού, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάννης, Παντελάκης, Τσάκλα, Σουρλής, Στάικος, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Βαρσάμης, Τούπτα, Μούργος, Γιούσης, Ουάρντα, Πασάς και Γκαράτε.

Το πρόγραμμα της ημέρας

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, 2025

ΑΕΛ - ΑΕΚ (17:30)

Λεβαδειακός - ΟΦΗ (18:00)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00)

 

