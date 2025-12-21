ΑΕΛ - Ατρόμητος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Το πρόγραμμα της Κυριακής για τη 15ης αγωνιστική στη Stoiximan Super League ανοίγει στη Λάρισα εκεί που η ΑΕΛ θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Η αναμέτρηση ΑΕΛ - Ατρόμητος αρχίζει στις 17:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι Cosmote Sports 1.

Η ΑΕΛ και ο Ατρόμητος έχουν συναντηθεί 12 φορές για το πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής/Super League, με την ομάδα της Θεσσαλίας να έχει πέντε νίκες, τέσσερις αναμετρήσεις να έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλες και την ομάδα του Περιστερίου να έχει φύγει με τη νίκη σε τρεις αγώνες.

Η τελευταία τους αναμέτρηση με γηπεδούχο την ΑΕΛ για τη Super League ήταν στις 28 Νοεμβρίου 2020 και ολοκληρώθηκε με λευκή ισοπαλία. Η ομάδα της Λάρισας δεν έχει καταφέρει να επικρατήσει στα πέντε τελευταία παιχνίδια που υποδέχθηκε τον Ατρόμητο, καθώς υπάρχουν δύο λευκές ισοπαλίες και τρεις νίκες της ομάδας του Περιστερίου.

Η πρώτη αναμέτρηση της ιστορίας τους για την Α’ Εθνική/Super League ήταν στις 29 Σεπτεμβρίου 1974 και ολοκληρώθηκε με λευκή ισοπαλία. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στη συνέχεια τη σεζόν 1980-81, με την ΑΕΛ να επικρατεί με 3-0 (5’ Κουτάς, 28’ Γκολάντας, 66’ Δρακόπουλος).