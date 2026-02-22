ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ 1-1: Γκέλαρε ο ΠΑΟΚ στη Λάρισα

Ο ΠΑΟΚ αν και βρέθηκε μπροστά με το γκολ του Χατσίδη, ήταν κατώτερος των περιστάσεων και γκέλαρε στην Λάρισα με το 1-1 κόντρα στην εξαιρετική AΕΛ Νovibet που ισοφάρισε με τον Σαγάλ κι έχασε απίθανη ευκαιρία νίκης στις καθυστερήσεις με τον Κακουτά, ενώ μέσω VAR ακυρώθηκε το αυτογκόλ του Κένι στο 94 λεπτό.

Ο ΠΑΟΚ πήγε στη Λάρισα χωρίς περιθώρια απώλειας βαθμών, ωστόσο το παιχνίδι εξελίχθηκε σε μια βραδιά όπου πλήρωσε την πτώση συγκέντρωσης και την αδυναμία διαχείρισης του προβαδίσματος.

Έτσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Στην τελική ευθεία της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, κάθε βαθμός αποκτά διαφορετικό βάρος και οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν στην AEL FC Arena με ξεκάθαρη αποστολή: νίκη χωρίς υπολογισμούς. Δεν τα κατάφεραν.

Το βλέμμα έπεσε αναπόφευκτα πάνω στον Χόρχε Σάντσες. Ο Μεξικανός δεξιός μπακ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος Μεξικανός που αγωνίζεται με τον Δικέφαλο, παίρνοντας θέση στο δεξί άκρο της άμυνας σε μια ενδεκάδα με πολλές αναγκαστικές προσαρμογές λόγω των απουσιών των Λόβρεν, Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς, Μεϊτέ, Πέλκα και Ντεσπόντοφ.

Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΛ Novibet του Παντελίδη παρέταξε το ίδιο 3-4-2-1 που της είχε δώσει αποτέλεσμα στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό, επιλέγοντας χαμηλά μέτρα και γρήγορες μεταβάσεις, παρά τις απουσίες των Σουρλή και Παντελάκη.

Προβάδισμα με Χατσίδη και έλεγχος

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο παιχνίδι με διάθεση να επιβάλει ρυθμό και κράτησε από νωρίς την κατοχή, ψάχνοντας κυκλοφορία από χαμηλά, με τον Γιάννη Μιχαηλίδη να λειτουργεί ουσιαστικά ως οργανωτής από την πρώτη ζώνη ανάπτυξης. Παρά τη δυσκολία στη δημιουργία ανάμεσα στις γραμμές, λόγω της τοποθέτησης του Τάισον πίσω από τον φορ, οι «ασπρόμαυροι» βρήκαν γρήγορα τη λύση.

Στο 14ο λεπτό ο Γιακουμάκης κινήθηκε από αριστερά και γύρισε τη μπάλα στην περιοχή, ο Αναγνωστόπουλος απομάκρυνε προσωρινά και ο Δημήτρης Χατσίδης με προβολή στο στήθος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Για ακόμη μία φορά, η κάθετη πάσα-κλειδί του Μιχαηλίδη ήταν εκείνη που άνοιξε τη φάση.

Μετά το γκολ, ο ΠΑΟΚ συνέχισε να έχει τον έλεγχο. Στο 25’ ο Ζαφείρης βρήκε ωραία τον Σάντσες, ο οποίος κατέβασε εξαιρετικά τη μπάλα αλλά δεν τελείωσε σωστά τη φάση, στέλνοντάς τη άουτ. Η εικόνα άλλαξε αισθητά όταν ο Τάισον μετακινήθηκε περισσότερο στα άκρα, με τον Δικέφαλο να γίνεται άμεσα πιο απειλητικός.

Στο 31’ χάθηκε τεράστια ευκαιρία, όταν ο ΠΑΟΚ έφυγε ιδανικά στην αντεπίθεση, όμως ο Γιακουμάκης από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση δεν βρήκε στόχο. Ακολούθησε νέα διπλή στιγμή με Γιακουμάκη και Οζντόεφ, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία των φιλοξενούμενων.

Καλύτερη η ΑΕΛ, χάθηκε η ισορροπία στον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ, έχοντας συνολικά τον έλεγχο, αλλά χωρίς να «καθαρίσει» το ματς στις στιγμές που δημιούργησε.

Το δεύτερο μέρος εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό ντέρμπι από τα παλιά, με ένταση, λάθη και συνεχείς μεταβολές στον ρυθμό. Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο γήπεδο χωρίς την καθαρότητα που είχε στο πρώτο ημίχρονο και η ΑΕΛ Novibet βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει στο παιχνίδι.

Στο 62ο λεπτό οι γηπεδούχοι έφεραν το ματς στα ίσια και άλλαξαν πλήρως τη ροή της αναμέτρησης. Ο Κακουτά εκτέλεσε το φάουλ, ο Σαγάλ κατέβασε την μπάλα μέσα στην περιοχή και με εξαιρετικό τελείωμα νίκησε τον Τσιφτσή για το 1-1, σε μια φάση όπου η αμυντική αντίδραση των «ασπρόμαυρων» ήταν προβληματική.

Η ΑΕΛ Novibet αντέδρασε στο τελευταίο κομμάτι του ημιχρόνου. Στο 38’ ο Τούπτα δημιούργησε τη μεγαλύτερη στιγμή των γηπεδούχων, βρίσκοντας τον Σίστο, ο οποίος έκανε εξαιρετικό κοντρόλ και σουτ, με τη μπάλα να περνά ελάχιστα άουτ σε ένα πεντάλεπτο πίεσης που έδειξε πως το παιχνίδι παρέμενε ανοιχτό.

Το γκολ επηρέασε εμφανώς τον ΠΑΟΚ. Για αρκετά λεπτά οι παίκτες του Λουτσέσκου έδειξαν να χάνουν τη συγκέντρωσή τους, με αβίαστα λάθη στον άξονα από Ζαφείρη και Κεντζιόρα και συνολική αστάθεια στο παιχνίδι τους. Η ΑΕΛ πήρε μέτρα στο γήπεδο και πίστεψε στην ανατροπή.

Ο Ρουμάνος τεχνικός αντέδρασε αλλάζοντας τη δομή της ομάδας. Με την είσοδο των Καμαρά και Γερεμέγεφ ο ΠΑΟΚ πέρασε για πρώτη φορά φέτος σε καθαρό 4-4-2, προσπαθώντας να γεμίσει την περιοχή και να βρει άμεσες επιθέσεις.

Στο 74’ ο Δικέφαλος άγγιξε ξανά το προβάδισμα, όμως ο Γερεμέγεφ δεν κατάφερε να τελειώσει τη μεγάλη ευκαιρία που δημιούργησαν οι συμπαίκτες του. Το παιχνίδι άνοιξε πλήρως στα τελευταία λεπτά, με τις δύο ομάδες να παίζουν πλέον χωρίς ιδιαίτερες ισορροπίες.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων η ΑΕΛ απάντησε με μεγάλη στιγμή του Κακουτά, έπειτα από σοβαρό λάθος του Τσιφτσή, ενώ στο 94’ η AEL FC Arena «γιόρτασε» προσωρινά. Ο Πέρες γύρισε στον Μούργο, το πλασέ κόντραρε στον Κένι και κατέληξε στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε για χέρι επιθετικού των γηπεδούχων.