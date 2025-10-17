Μενού

ΑΕΛ - Ολυμπιακός: Απαγορεύονται οι μετακινήσεις των Ερυθρόλευκων στη Λάρισα για το ματς

Προειδοποιήσεις για τον αγώνα ΑΕΛ - Ολυμπιακός στη Λάρισα.

Την απαγόρευση των οργανωμένων μετακινήσεων φιλάθλων του Ολυμπιακού για το ποδοσφαιρικό παιγνίδι με την ΑΕΛ στη Λάρισα, που θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 5 μ.μ. ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η απαγόρευση σχετίζεται με σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

