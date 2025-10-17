ΑΕΛ - Ολυμπιακός: Απαγορεύονται οι μετακινήσεις των Ερυθρόλευκων στη Λάρισα για το ματς

Την απαγόρευση των οργανωμένων μετακινήσεων φιλάθλων του Ολυμπιακού για το ποδοσφαιρικό παιγνίδι με την ΑΕΛ στη Λάρισα, που θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 5 μ.μ. ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Η απαγόρευση σχετίζεται με σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
