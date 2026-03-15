Το επικίνδυνο μήνυμα που στέλνει στη Βόρεια Κορέα ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν

Την περασμένη εβδομάδα, το καθεστώς της Βόρειας Κορέας πραγματοποίησε εκτόξευση πυραύλου από ναυτικό αντιτορπιλικό. Η αντίδραση του ηγέτη της, Κιμ Γιονγκ Ουν, μπορεί να κριθεί ως μετριασμένη καθώς αρκέστηκε να δηλώσει πως ο εξοπλισμός των πλοίων με πυρηνικά όπλα «σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο» - φράση μακριά από τις κορώνες του παρελθόντος.

Αλλά η εκτόξευση αυτή, από το το κατάστρωμα του αντιτορπιλικού Choe Hyon, του μεγαλύτερου πολεμικού πλοίου του βορειοκορεατικού στόλου, ήρθε σε μία τεταμένη περίοδο: εν μέσω του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή.

Ο κλιμακούμενος πόλεμος, και οι απειλές των επιτιθέμενων για εξάλειψη του ιρανικού θεοκρατικού καθεστώτος, πιθανότατα έχουν θεμελιώσει την πεποίθηση της Πιονγκγιάνγκ για την αναγκαιότητα του πυρηνικού οπλοστασίου της, σύμφωνα με τον Guardian.

Το επικίνδυνο μήνυμα στη Βόρεια Κορέα

Για τον Κιμ και τη δυναστεία που εξουσιάζει την Βόρεια Κορέα από την εγκαθίδρυσή της από τον παππού του, το 1948, το πυρηνικό πρόγραμμα δεν είναι τίποτα λιγότερα από το εχέγγυο για την επιβίωσή της. Και η κατοχή των πυρηνικών ως μέσου επιβίωσης και εκφοβισμού, είναι ένα επικίνδυνο μήνυμα που επιβεβαιώνεται από τον πρόσφατο πόλεμο.

«Ο Κιμ πρέπει να πιστεύει ότι το Ιράν δέχθηκε τέτοιου είδους επίθεση γιατί δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα» σημείωσε ο Song Seong-jong, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Daejeon και πρώην αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας της Νότιας Κορέας.

Η Β. Κορέα αναπτύσσει το πυρηνικό της πρόγραμμα εδώ και αρκετά χρόνια και κρίνεται πως έχει κάνει προόδους, παρά τις διεθνείς κυρώσεις, αλλά και τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να πείσει την Πιονγκγιάνγκ να την εγκαταλείψει, μέσω διπλωματικών μέσων.

Η πρώτη πυρηνική δοκιμή έγινε το 2006 και η πιο πρόσφατη το 2017, παρότι υπάρχουν αμφιβολίες για το πραγματικό μέγεθος του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας, αλλά και την ικανότητά της να συνδυάσει μια μικροσκοπική πυρηνική κεφαλή με έναν πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς που θεωρητικά θα ήταν ικανός να χτυπήσει την ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με έκθεση του 2025 από το Stockholm International Peace Research Institute, διαθέτει περί τις 50 πυρηνικές κεφαλές και έχει αρκετά υλικά για να κατασκευάσει άλλες 40.

Η μόνη βεβαιότητα είναι η απόφαση του Κιμ να θέσει ως προτεραιότητα την πυρηνική αποτροπή αλλά και να συνδεθεί - σε μερικό βαθμό - με Κίνα και Ρωσία, εγγυάται ότι θα αποφύγει την τύχη των πρώην ηγετών του Ιράκ και της Λιβύης, και τώρα της Βενεζουέλας και του Ιράν.

Συνομιλίες ή εσωστρέφεια

Η αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο στο Ιράν ήταν διπλωματική. Καταδίκασε τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ το περασμένο Σαββατοκύριακο ως «παράνομη πράξη επιθετικότητας» που εξέθεσε τα «ηγεμονικά και αδίστακτα» ένστικτα της Ουάσιγκτον, αλλά δεν καταδίκασε τον Τραμπ ονομαστικά.

Με τον τρόπο αυτό, αφήνει ανοιχτή την πόρτα για πιθανές συζητήσεις, εάν, βέβαια, η Ουάσινγκτον αποσυρθεί από τις απαιτήσεις της για παύση του πυρηνικού προγράμματος και αποδοχή της χώρας ως πυρηνικής δύναμης.

«Εάν οι ΗΠΑ αποσυρθούν από την πολιτική της αντιπαράθεσης με τη Βόρεια Κορέα, με τον σεβασμό του τωρινού στάτους της χώρας (...) δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην τα πάμε καλά με τις ΗΠΑ» ανέφερε τον περασμένο μήνα ο Κιμ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Αυτό που δεν είναι ξεκάθαρο για τους αναλυτές, είναι εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ωθεί τη Βόρεια Κορέα πιο κοντά σε διαπραγματεύσεις ή σφυρηλατεί την επιθετική της στάση και την καθιστά πιο εσωστρεφή.

Ο Sydney Seiler, ανώτερος σύμβουλος στο Center for Strategic and International Studies, πιστεύει πως η σύρραξη καθιστά ολοένα και πιο απίθανη μία συμφωνία Πιονγκγιάνγκ με την Ουάσινκτον.

«Η διάθεση του προέδρου Τραμπ να χρησιμοποιήσει την ισχύ του και απειλές για να αποκτήσει το πλεονέκτημα, πρέπει να δημιουργεί ανησυχία στον Κιμ και το κάνει λιγότερο δεκτό σε συνομιλίες» σημείωσε ο Seiler, ο οποίος έχει διατελέσει ειδικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ και έχει συμμετάσχει σε εξαμερείς συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας.

Άλλοι αναλυτές, πάλι, κρίνουν πως η επιθυμία του Κιμ να επιβιώσει η ολιγαρχία του, θα μπορούσε να τον σύρει μέχρι το τραπέζι των συνομιλιών.

«Σε αντίθεση με το Ιράν, είναι αδύνατη η αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας» τόνισε ο Cho Han-bum, του κρατικού Κορεατικού Ινστιτούτου για την Εθνική Ενοποίηση, επικαλούμενος την παρουσία πυρηνικών εγκαταστάσεων σε όλη την απομονωμένη χώρα.

Ο Τραμπ έχει, επανειλημμένα, δηλώσει ότι θα ήταν ανοιχτός σε μια συνάντηση με τον Κιμ, γεγονός που πυροδότησε εικασίες ότι οι δύο τους θα μπορούσαν να συνομιλήσουν όταν ο Αμερικανός πρόεδρος επισκεφθεί την Κίνα στο τέλος του μήνα.

Σε αυτές τις πιθανές συνομιλίες, ο Κιμ θα κατέχει θέση ισχύος, σύμφωνα με τους ειδικούς, γιατί, σε αντίθεση με το Ιράν, έχει ήδη στη διάθεσή του το όπλο εκείνο που τρομάζει: τα πυρηνικά.