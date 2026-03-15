Μετρό: Ποιοι σταθμοί της Γραμμής 2 κλείνουν νωρίτερα από σήμερα Κυριακή

Σε εφαρμογή τίθενται από σήμερα, Κυριακή 15 Μαρτίου έως και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό, καθώς οι σταθμοί Ομόνοια, Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα και Ακρόπολη θα κλείνουν νωρίτερα, στις 21:40, από Κυριακή έως Πέμπτη, δηλαδή περίπου δυόμισι ώρες πριν από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G.

Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 3 (Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο), ενώ ο σταθμός Ομόνοια θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά για τη Γραμμή 1 (Κηφισιά – Πειραιάς).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 θα πραγματοποιείται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη – Μεταξουργείο και Ελληνικό – Συγγρού Φιξ.

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρούν ως εξής:

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:25

(από Ομόνοια στις 21:36, από Πανεπιστήμιο στις 21:38, από Σύνταγμα στις 21:40 και από Ακρόπολη στις 21:41).

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:20

(από Ακρόπολη στις 21:36, από Σύνταγμα στις 21:38, από Πανεπιστήμιο στις 21:39 και από Ομόνοια στις 21:41).

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών στο τμήμα Μεταξουργείο – Συγγρού Φιξ, ο ΟΑΣΑ θα δρομολογήσει προσωρινά τη λεωφορειακή γραμμή Χ16 «Στ. Μετρό Συγγρού Φιξ – Στ. Μετρό Μεταξουργείο». Η γραμμή θα λειτουργεί από Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.

Στην κατεύθυνση Συγγρού Φιξ – Μεταξουργείο τα λεωφορεία θα πραγματοποιούν στάσεις στους εξής σταθμούς: Συγγρού Φιξ, Ακρόπολη, Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο (νέα προσωρινή στάση στην οδό Πανεπιστημίου μεταξύ Σίνα και Κοραή), Ομόνοια και Μεταξουργείο (προσωρινή στάση στην πλατεία Καραϊσκάκη).

Στην κατεύθυνση Μεταξουργείο – Συγγρού Φιξ, οι στάσεις θα είναι: Μεταξουργείο (πλατεία Καραϊσκάκη), Ομόνοια, Πλατεία Κλαυθμώνος, Σύνταγμα, Ακρόπολη (προσωρινή στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας) και Φιξ (προσωρινή στάση επί της οδού Καλλιρρόης στο ύψος του σταθμού Τραμ).

Οι αρμόδιοι φορείς επισημαίνουν ότι οι προσωρινές ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση των έργων αναβάθμισης του δικτύου, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των καθημερινών μετακινήσεων των επιβατών.