Tα 2 ελληνικά νησιά που αυτό το καλοκαίρι επιβάλλουν αυστηρούς κανόνες για να μην «βουλιάξουν»

Κάποιοι από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της Ευρώπης , αδυνατώντας να αντέξουν την πίεση του υπερτουρισμού, φαινόμενο που πλήττει σοβαρά τους ντόπιους και εντείνεται περισσότερο σε περιοχές με μεγάλα λιμάνια, όπου αποβιβάζονται τουρίστες από κρουαζιέρες, λαμβάνουν νέα μέτρα περιορισμού του.

Κάθε μέρα, κύματα επισκεπτών καταφθάνουν από τα πλοία και ξεχύνονται στα στενά και σοκάκια, κάνοντας ασφυκτική την κατάσταση στους ντόπιους.

Τα τεράστια κρουαζιερόπλοια εκτός του ότι αποβιβάζουν καθημερινά τεράστιο αριθμό τουριστών, επιφέρουν και περαιτέρω προκλήσεις, όπως αυξημένη ρύπανση και πίεση στις τοπικές υποδομές.

Έτσι, ορισμένες πόλεις εξετάζουν επιλογές, από τον περιορισμό του αριθμού των επιβατών έως την απαγόρευση μεγαλύτερων πλοίων και την επιβολή τουριστικών φόρων. Ανάμεσα τους και δύο ελληνικά νησιά που ταλαιπωρούνται ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια από τη μαζική έλευση τουριστών μέσω κρουαζιερόπλοιων.

Άμστερνταμ

Η πόλη του Άμστερνταμ έχει ήδη εφαρμόσει έναν τουριστικό φόρο ύψους 15 ευρώ (περίπου 13,07 λίρες) ανά επιβάτη κρουαζιέρας, που εισήχθη πέρυσι και το 2026 σχεδιάζει να περιορίσει τον αριθμό των θαλάσσιων κρουαζιερόπλοιων που επισκέπτονται σε 100 ετησίως.

Μέχρι το 2035, ο τερματικός σταθμός κρουαζιέρας στο κέντρο της πόλης αναμένεται να μεταφερθεί σε μια λιγότερο κεντρική τοποθεσία και ο αριθμός των ποταμών που επιτρέπεται η κρουαζιέρα θα μειωθεί επίσης στο μισό, με στόχο μόλις 1.150 ετησίως έως το 2028.

Κάννες

Την 1η Ιανουαρίου, η λαμπερή γαλλική πόλη των Καννών εφάρμοσε έναν νέο κανόνα, που ορίζει, ότι τα πλοία που δένουν στην περιοχή, μπορούν να μεταφέρουν μόνο έως 1.000 επιβάτες.

Περιορίζει επίσης τον αριθμό των επιβατών που μπορούν να αποβιβαστούν σε 6.000 την ημέρα. Δεν είναι η πρώτη γαλλική πόλη που επιβάλλει τέτοιους κανόνες, καθώς η Νίκαια έχει επίσης περιορίσει τον αριθμό των κρουαζιερόπλοιων σε 65 ετησίως.

Η Γαλλία εξετάζει επίσης την επιβολή τουριστικού φόρου ύψους 15 ευρώ ανά άτομο για όλους τους επιβάτες που φτάνουν με πλοίο, ο οποίος θα χρεώνεται για κάθε στάση σε γαλλικό λιμάνι. Η γαλλική Γερουσία υποστήριξε την πρόταση στα τέλη του 2025, αν και δεν υπάρχει ακόμη καμία πληροφορία για το πότε θα μπορούσε να εφαρμοστεί.

Βαλένθια

Η ηλιόλουστη ισπανική πόλη της Βαλένθια σχεδιάζει επίσης να απαγορεύσει τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια το 2026, ενώ ο δήμαρχος είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι μόνο μικρότερα πλοία θα επιτρέπονταν να δένουν.

Βαρκελώνη

Η Βαρκελώνη μειώνει επίσης τον αριθμό των τερματικών σταθμών κρουαζιέρας στην προβλήτα Adossat, καθώς δύο από αυτούς αναμένεται να κατεδαφιστούν μέχρι το τέλος του έτους.

Αυτό θα μειώσει τη χωρητικότητα επιβατών κρουαζιέρας της πόλης από 37.000 σε 31.000 την ημέρα. Η πόλη σχεδιάζει να κατασκευάσει έναν νέο τερματικό σταθμό μακριά από το κέντρο της πόλης με λεωφορεία μεταφοράς σε μια προσπάθεια μείωσης του υπερπληθυσμού.

Νορβηγία

Οι περιορισμοί της Νορβηγίας στα κρουαζιερόπλοια επικεντρώνονται στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και όχι στον αριθμό των επιβατών, και το 2026, τα πλοία θα πρέπει να πληρούν αυστηρά πρότυπα εκπομπών για να εισέλθουν στα φιόρδ της.

Μέχρι το 2032, η χώρα θα απαγορεύσει όλα τα πλοία μη μηδενικών εκπομπών. Από το καλοκαίρι του 2026, οι μεμονωμένοι δήμοι στη Νορβηγία θα μπορούν επίσης να επιβάλλουν φόρο 3% στους επιβάτες κρουαζιέρας και στους τουρίστες που διανυκτερεύουν, επομένως οι επιβάτες που επισκέπτονται ορισμένες περιοχές ενδέχεται να χρεώνονται με επιπλέον χρέωση.

Ελλάδα

Τέλος, η αποβίβαση από το πλοίο στα δημοφιλή λιμάνια της Σαντορίνης και της Μυκόνου θα γίνει πιο ακριβή αυτό το καλοκαίρι. Κατά την περίοδο αιχμής, από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου, ισχύει χρέωση 20 ευρώ ανά άτομο, η οποία αντιστοιχεί σε περίπου 17,50 λίρες.

Σε άλλα ελληνικά λιμάνια, η χρέωση είναι πιο λογική, 5 ευρώ (περίπου 4,30 λίρες) κατά τις ώρες αιχμής, με μειώσεις κατά τη διάρκεια της μέσης και της χαμηλής περιόδου.