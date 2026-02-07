ΑΕΛ - Παναιτωλικός 1-4: Πέρασε με «τεσσάρα» από τη Λάρισα!

ΑΕΛ - Παναιτωλικός 1-4: Παναιτωλικός... τεσσάρων αστέρων στη Λάρισα με την ομάδα του Αγρινίου να επιστρέφει στις νίκες έπειτα από δύο μήνες! Παίζοντας με την πλάτη στον τοίχο και παρότι είχε απέναντί του μια ομάδα που προερχόταν από τρεις συνεχόμενες νίκες και πέντε ματς χωρίς ήττα, ο Παναιτωλικός πήρε μια σπουδαία νίκη.

Τα... καναρίνια επικράτησα με το εμφατικό 4-1 και έφτασαν τους 18 βαθμούς και την 11η θέση, μειώνοντας στον πόντο την διαφορά τους από τους Θεσσαλούς. Οι γηπεδούχοι που στα τελευταία πέντε παιχνίδια είχαν δεχθεί μόλις ένα γκολ, δέχθηκαν τέσσερα κάνοντας πισωγύρισμα...

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr