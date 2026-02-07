Μενού

Συναγερμός μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ

Συναγερμός μετά από τηλεφώνημα αγνώστου για βόμβα στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Οι αρχές έχουν μεταβεί στο σημείο.

ΕΡΤ
ΕΡΤ | EUROKINISSI/ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα όταν άγνωστος τηλεφώνησε στο τηλεφωνικό κέντρο του ΣΚΑΪ, χρησιμοποιώντας απόκρυψη αριθμού, και ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.

Οι εργαζόμενοι του σταθμού ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία, η οποία κινητοποιήθηκε σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τέτοιες περιπτώσεις.

Οι αρχές εξετάζουν την αξιοπιστία της απειλής και προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου και διερεύνησης.

