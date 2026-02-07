Συναγερμός μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα όταν άγνωστος τηλεφώνησε στο τηλεφωνικό κέντρο του ΣΚΑΪ, χρησιμοποιώντας απόκρυψη αριθμού, και ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.
Οι εργαζόμενοι του σταθμού ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία, η οποία κινητοποιήθηκε σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τέτοιες περιπτώσεις.
Οι αρχές εξετάζουν την αξιοπιστία της απειλής και προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου και διερεύνησης.
