ΑΕΛ - Παναιτωλικός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΛ Novibet αντιμετωπίζει στη Λάρισα σήμερα (07/02) τον Παναιτωλικό για την 20η αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 3.

Η ομάδα της Θεσσαλίας προέρχεται από τη μεγάλη νίκη επί του Βόλου εκτός έδρας και θέλει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.

Από την άλλη πλευρά, οι Αγρινιώτες ηττήθηκαν εντός έδρας από τον Άρη και τα περιθώρια αρχίζουν να στενεύουν επικίνδυνα.

Η βαθμολογία (19η αγωνιστική)

Ολυμπιακός 46 AEK 45 ΠΑΟΚ 44 (18 αγ.) Λεβαδειακός 38 Παναθηναϊκός 29 (18.αγ) Άρης 25 Βόλος 25 ΟΦΗ 21 (18 αγ.) Κηφισιά 19 (18 αγ.) ΑΕΛ Novibet 19 Ατρόμητος 17 Παναιτωλικός 15 Αστέρας Τρίπολης 13 Πανσερραϊκός 8

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ



H επόμενη αγωνιστική (20η)

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

AΕΛ Νovibet – Παναιτωλικός (5μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Βόλος (6μμ)

Κηφισιά – Ατρόμητος (8μμ)

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ (4μμ)

ΟΦΗ – Λεβαδειακός (5μμ)

Αρης – ΠΑΟΚ (7μμ)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)