ΑΕΛ - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στη Λάρισα δοκιμάζεται για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Superleague ο Παναθηναϊκός, που θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά από την ήττα του στο ντέρμπι της περασμένης εβδομάδας. Η αναμέτρηση ΑΕΛ - Παναθηναϊκός κάνει σέντρα στις 17:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CosmoteSports 1.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Τσιριβέγια, αλλά και τους τραυματίες Πελίστρι, Σάντσες και Κυριακόπουλο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Gazzetta.gr ο Μπενίτεθ αναμένεται να επαναφέρει την ομάδα στο κλασικό της 4-3-3 και να χρησιμοποιήσει όλα του τα διαθέσιμα όπλα, μετά το ευρύ ροτέισον, που εφάρμωσε στον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος με την Κηφισιά.

Από την πλευρά τους οι «βυσσινί» θα προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό, έχοντας νωρίτερα στη σεζόν «κόψει» βαθμούς από την Ένωση (1-1).