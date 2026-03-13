Η Κάιλι Τζένερ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της προσοχής, αυτή τη φορά λόγω μιας νέας φωτογράφισης, με λουκ που κανείς δεν περίμενε, για το εξώφυλλο του Vanity Fair, στο τεύχος Άνοιξης 2026 του περιοδικού.
Συγκεκριμένα, η influencer και επιχειρηματίας εμφανίζεται σε μια σειρά από ατμοσφαιρικές εικόνες με πιο τολμηρή αισθητική, με μία από τις φωτογραφίες, η οποία έγινε εξώφυλλο να ξεχωρίζει ιδιαίτερα, καθώς ποζάρει με το σουτιέν και ένα τσιγάρο στο στόμα.
Το στιγμιότυπο προκάλεσε σάλο στα social media, με πολλούς θαυμαστές να σχολιάζουν το «old Hollywood» στυλ της εικόνας, ενώ άλλοι στάθηκαν στο γεγονός ότι η παρουσία του τσιγάρου θυμίζει μια πιο προκλητική και αντισυμβατική πλευρά της σταρ.
Η διάσημη επιχειρηματίας βρέθηκε μπροστά στον φακό του φωτογράφου Mert Alas για την περίσταση ενώ φόρεσε Dolce & Gabbana, Hermès, Balenciaga και David Webb.
- Το ψηφιακό κάτεργο του «έρωτα»: Υπάλληλος των 2 δολαρίων απαντάει στα μηνύματά σου στο OnlyFans
- Ο Λαφαζάνης με τον Χαμενεΐ και το πρόβλημα του να μην μπορούμε να πιστέψουμε πια στα μάτια μας
- Η Kάιλι Τζένερ όπως δεν την έχουμε ξαναδεί: Ποζάρει χωρίς φρύδια με τσιγάρο στο στόμα και σουτιέν
- Αυτές είναι οι 10 καλύτερες ελληνικές ταινίες της δεκαετίας
